Juan Marín en una reunión de Cs en Almería





El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha asegurado este lunes que su formación está "en la lucha por la igualdad" tras la situación vivida por miembros de su partido en la marcha del Orgullo Lgtbi de Madrid el pasado fin de semana, al tiempo que ha recordado que Cs "no ha firmado todavía ningún acuerdo con Vox".



Así se ha pronunciado Marín después de que desde la organización de la marcha estatal del Orgullo Lgtbi se pidiera "autocrítica" a la formación naranja al considerar que "es incompatible luchar por la libertad y la igualdad de derechos en las calles y asociarse a quienes enaltecen el odio y la discriminación en las instituciones".



Al respecto, el dirigente de Cs ha recordado que su partido apoyó en de 2018 --antes de la entrada de Vox, según ha recordado-- la aprobación de la Ley Lgtbi Andalucía, que "nadie rechazó", toda vez que ha subrayado el consenso alcanzado "por unanimidad" de todos los partidos con representación en el Parlamento andaluz para aprobar distintas medidas, las últimas de ellas la semana pasada.



"Ahí el PSOE, Vox y Podemos votaron lo mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Que a la próxima manifestación no van a dejar que vaya el PSOE porque ha llegado a un acuerdo con Vox? Me parece que hay que reflexionarlo", ha valorado Marín, después de que la Cámara andaluza apoyara con el voto a favor de todos sus grupos la renovación de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA).



Marín ha tachado de "lamentable" lo ocurrido durante la marcha, algo que "nadie que sea demócrata puede dejar de condenar porque el derecho a la manifestación es libre", por lo que también ha lamentado las palabras del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, al respecto.



"Son errores que no se pueden cometer a menos que queramos incendiar la calle y creo que nadie quiere hacer eso", ha expresado en torno a la postura del ministro, a quien su partido ha pedido la dimisión.



El dirigente de Cs en Andalucía, que ha achacado las acciones de rechazo a miembros de su partido en la manifestación a "personas en el ámbito individual", ha exigido "respeto" para su formación y ha señalado que "nadie nos puede condicionar nuestro derecho a luchar por los principios y valores en los que creemos".





