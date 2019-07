El vicepresidente de la Junta, Juan Marín





El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha señalado este lunes la "estabilidad" con la que cuenta el Gobierno de la Junta de Andalucía para afrontar la legislatura, que "está garantizada", frente a un panorama en el que "todos los demás están revueltos", lo que coloca al Ejecutivo andaluz en una "posición muy ventajosa" y que otros territorios "envidian", según ha advertido.



"Nada en Andalucía va a seguir siendo como era hace seis meses, pero es que tampoco nada en España va a seguir siendo como era antes de las elecciones nacionales y ese escenario podemos aprovecharlo entre todos", ha valorado el vicepresidente andaluz durante su intervención en un desayuno informativo, en el que ha apuntado que en apenas medio año se han puesto en marcha 277 medidas "de calado" por parte del Gobierno de coalición.



En esta línea, y ante la previsible aprobación de los presupuestos de la Junta de Andalucía el próximo 18 de julio tras el acuerdo rubricado por el Ejecutivo andaluz de PP y Cs con Vox, Marín ha insistido en la situación "privilegiada" de la región para atraer inversiones y "demostrar que este país puede funcionar contando con Andalucía", según ha dicho en el encuentro organizado por La Voz de Almería y la Cadena Ser.



"Así están los demás, algunos se suben por las paredes", ha apostillado antes de afear que determinados miembros de la oposición se hayan dedicado a "lanzar mensajes de que aquí no hay estabilidad" o de que "el Gobierno se va a romper en dos semanas", cuando el "cambio" que se ha dado lugar en el Ejecutivo regional "no lo ha provocado PP y Cs, lo ha provocado la sociedad andaluza después de tantos años de hartazgo".



Igualmente, ha destacado la posición "receptiva" del Gobierno de PP y Cs, que ha "abierto la mano a las enmiendas de la oposición" para conformar las cuentas autonómicas cuando "nunca" antes se había hecho, puesto que todas las ideas "se rechazaban de plano", según ha observado. "Hemos tenido la santa paciencia y hemos buscado la fórmula para que PSOE, Adelante Andalucía y Vox hayan podido incorporar mejoras a ese documento que vamos a refrendar el día 18", ha asegurado al respecto.



"IR DE LA MANO" CON EL GOBIERNO CENTRAL



De otro lado, ha considerado necesario "ir de la mano del Gobierno de España y de los socios europeos" para conseguir los objetivos marcados. "No podemos ir cada uno por nuestro lado", ha añadido antes de recordar nuevamente la última visita de la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, a la provincia de Cádiz para un encuentro con operadores jurídicos en el que no participó la Junta y del que Marín tuvo conocimiento "por la prensa".



"No nos enfadamos, llamamos a la puerta y le dejamos la mano tendida, esa es la actitud y esas son las formas, porque el PSOE no es mi enemigo, ni el PP, ni Vox ni Adelante Andalucía", ha asegurado Marín, para quien "esto va de mejorar la sociedad en la vivimos, de hacer lo que se espera de la clase política, que es hacer feliz a la gente", según ha explicado antes de reiterar que Andalucía tiene que "aprovechar las oportunidades".



Con ello, Marín ha insistido que el Gobierno andaluz ya trazó al inicio del mandato una hoja de ruta "tremendamente previsible" en la que "no hay sorpresa" y con las que se avanzaron las reformas a través de una pacto de 90 medidas con los populares con las que aportar "aire fresco" y hacer que "la ilusión generada tuviera respuesta" en la población.



DESMONTAR EL "MENSAJE DEL MIEDO"



El vicepresidente de la Junta ha enumerado las medidas que el Gobierno de coalición ha adoptado en sus casi seis primeros meses, en los que se ha "reforzado" la lucha contra la violencia de género y de "todos los colectivos", se han puesto "más recursos" en dependencia, se han aplicado planes de choque en sanidad sin haber "escondido ninguna lista", o se han reforzado las sedes judiciales.



Para Marín, las políticas impulsadas por el Gobierno que dirige Juanma Moreno han "desmontado ese mensaje del miedo de que cualquier cambio o tiempo pasado fue mejor", según ha dicho en el transcurso del desayuno, en el que ha estado acompañado de la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet.



"Intentaremos hacerlo lo mejor que podamos y si en tres años y medio los andaluces nos mandan a nuestra casa, nos iremos, pero haremos lo posible por cambiar", ha insistido en cuanto a la aplicación de reformas que también han conllevado otras medidas encaminadas a suprimir los aforamientos, eliminar el impuesto de sucesiones o donaciones y impulsar las líneas de ayudas y subvenciones que "estaban en el cajón del olvido".



De este modo, el consejero ha animado a "reilusionarse" con el "reto político" y a no perderse "el futuro" por estar "anclados en el pasado", para lo que también estima conveniente aprovechar "sinergias" con el resto de países limítrofes y del arco mediterráneo. "Este Gobierno escucha y valora las opiniones, no se encierra ni se quiere atrincherar en ni en San Telmo ni el Parlamento, tiene vocación de que el despacho esté en la calle y espero que tengamos un gran resultado", ha dicho antes de instar a la ciudadanía a utilizar los recursos de una administración liderada por "gente sencilla con una gran vocación de servicio público", según ha definido.

