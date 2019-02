Durante la toma de posesión de los nuevos delegados de la Junta en esta provincia



ALMERÍA.- La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, se ha comprometido a "trabajar con transparencia y con rigor, anteponiendo siempre los intereses de Almería" durante la toma de posesión de los delegados provinciales.

DISCURSO TOMA POSESIÓN DELEGADOS

Buenas tardes

Gracias a todos por asistir a este Acto de Toma de posesión de los nuevos Delegados Territoriales de la JUNTA DE ANDALUCÍA en Almería.

Gracias querido Gabriel, Javier -Presidente de la Diputación-, Ramón -Alcalde de Almería-, Parlamentarios andaluces, Alcaldes, Diputados Provinciales, Concejales, Representante de la Subdelegación del Gobierno de España, Autoridades civiles y militares, representante de la Universidad de Almería, presidente de Cámara de Comercio de Almería y de ASEMPAL, representantes sindicales, Funcionarios de la Delegación y de la Junta, Señoras y Señores, gracias a todos.

Lo primero que quiero es trasladarle a los nuevos Delegados, la felicitación y el agradecimiento del Presidente de la Junta de Andalucía, JUAN MANUEL MORENO. Por eso, en su nombre y en el mío propio felicitamos a:

JOSÉ LUIS DELGADO VALDIVIA

EMILIO ORTIZ LÓPEZ

ANTONIA MORALES GONZÁLEZ

ARÁNZAZU MARTÍN MOYA

JUAN DE LA CRUZ BELMONTE MENA

ELOÍSA MARÍA CABRERA CARMONA

Queridos Delegados: Habéis aceptado un inmenso compromiso, de ahí nuestro agradecimiento, pero al mismo tiempo, este nombramiento es, sin duda, un gran honor y por ello, además de nuestra felicitación, recibid nuestra enhorabuena.

Hace menos de dos semanas, yo misma afronté este nuevo cargo, con ilusión, con ganas, con mucha humildad y con una enorme responsabilidad pero, sobre todo, con determinación y con un profundo sentido de servicio a mi tierra, a la provincia de Almería, por la que no escatimaré el más mínimo esfuerzo.

Este Acto, que apoyamos todos con nuestra presencia, no es sólo una toma de posesión más, sino que representa el comienzo de un nuevo tiempo en Andalucía, después de 37 años de Gobiernos Autonómicos del mismo color político.

Tras el pasado 2 de diciembre, se ha materializado un cambio con nuevas ideas, nuevas formas y nuevos protagonistas. Cambio, que nace con la vocación de ofrecer los mejores resultados de nuestra gestión a la ciudadanía almeriense.

Queridos compañeros: Juntos tenemos la obligación de poner en marcha el cambio político en nuestra provincia

Tenemos la responsabilidad de hacer efectivas y eficaces, en Almería, las políticas y las medidas del nuevo Gobierno Andaluz.

Afrontamos un enorme reto: Que Almería sea nuestra

meta común, la de todos, que Almería cuente desde ya, para el nuevo Gobierno y que los almerienses sientan que la Junta de Andalucía no le es ajena. ¡Acercar la Junta de Andalucía a los almerienses y acercar nuestra provincia a la Administración Andaluza!

Sabemos que, en muchas ocasiones, nuestra tierra no ha recibido el trato que merecía del Gobierno Autonómico y, ahora, ha llegado el momento de revertir esa situación.

Y tenemos otra exigencia, que antecede a las anteriores, que es, trasladar al Consejo de Gobierno, a los Consejeros y a nuestro Presidente, las demandas, las reivindicaciones y las necesidades de los almerienses.

Queridos Delegados: Formamos parte de un gran equipo, de un Gobierno nacido del diálogo y del entendimiento entre fuerzas políticas distintas. Nos debemos, ante todo y sobre todo, a nuestra provincia y estamos aquí para servirla. Y lo vamos a hacer, con lealtad a Almería, con lealtad entre nosotros, con lealtad al Consejo de Gobierno y con lealtad a nuestro Presidente.

Somos un equipo diverso, heterogéneo y dispar, pero son muchos más los puntos que nos unen que los que nos separan, con un gran objetivo compartido y que os traslado en nombre de nuestro Presidente Juan Manuel Moreno: “Y es que cada almeriense en cualquier rincón de nuestra provincia, sienta que la Junta de Andalucía está con él, que entiende sus aspiraciones, que conoce sus problemas y que se esfuerza por darle soluciones”.

Recordad que cuando un almeriense tiene un problema o demanda un servicio, NO mira el color político de los administradores, sólo quiere soluciones y que todos los

Gobiernos trabajemos con el objetivo común de mejorar su bienestar.

Como Delegada del Gobierno en Almería y como responsable de coordinar los esfuerzos de todos vosotros, siempre vais a encontrar en mí, a una persona que escucha, que dialoga y con mucho sentido común, que dará lo mejor de sí misma para buscar soluciones que redunden en mejorar la calidad de vida de los almerienses.

Para todos vosotros, y pera mí, lo importante no es lo que vote una u otra persona, lo más importante deben ser siempre los intereses de Almería y los intereses de todos los almerienses.

Así que, ilusión y coraje, para que en cada una de las Delegaciones Territoriales se note ese cambio.



Por ese motivo me comprometo, hoy aquí, a poner esta Delegación del Gobierno, y todas sus Delegaciones Territoriales, al servicio de la provincia y de todas las Administraciones.

La Subdelegación del Gobierno de España, la Diputación Provincial de Almería, el Ayuntamiento de nuestra Capital, y el resto de los 103 Municipios de Almería, independientemente del partido que gobierne en ellos, van a tener en nosotros un colaborador LEAL, cuyo único propósito será la defensa de los intereses de toda nuestra provincia.

Tenemos, ante nosotros, un desafío APASIONANTE que afrontamos con ideas, con proyectos de futuro y con la firme convicción de que seremos unos buenos embajadores

del trabajo de nuestro Presidente y de su Gobierno en nuestra provincia. No es un reto nada fácil el que tenemos por delante, pero cuanto más difícil es el reto, mayor unidad de acción y más trabajo de todos se requiere para superarlo porque el objetivo merece la pena. ¡Vaya si merece la pena...!

No quiero dejar pasar este momento sin hacer mención a los familiares, de los nuevos Delegados, que también nos acompañan hoy aquí, sin duda, merecedores de nuestro reconocimiento, a los que agradecemos la renuncia que hoy hacen por el sacrificio que supone tener un miembro de su familia, entregado 24 horas a su provincia. Estoy segura de que contarán con vuestro apoyo, que será crucial para el éxito de esta empresa. ¡Gracias a todos!

También me vais a permitir la licencia de dar las gracias a mi familia, que sin su apoyo jamás podría haber acometido mis responsabilidades públicas a lo largo de estos 9 años. A ellos, mi agradecimiento por darme, la humildad, la valentía y la serenidad necesaria para afrontar esta vocación de servicio ENTREGADA como es la política.

Quiero dirigirme, también, a todos los funcionarios de la Junta de Andalucía que prestan sus servicios en Almería para deciros que vuestro trabajo es clave para que los almerienses perciban a esta administración como una administración cercana y útil y que, por tanto, merezcáis su confianza. Para ello contareis con el apoyo y el respaldo de todos y cada uno de los Delegados y, como no podría ser de otra forma, con el mío el primero.

Señoras y señores, amigos todos, las puertas de esta Delegación y las puertas de cada una de las Delegaciones

Territoriales, quedan abiertas de par en par... Que ningún almeriense se quede sin ser escuchado... Que ninguna organización social se quede sin ser atendida... Que ninguno de los problemas de los almerienses nos sea ajeno... Y que nuestros alcaldes sientan de verdad que tienen como aliada también a la Junta de Andalucía.

Vamos a trabajar con transparencia y con rigor sirviendo a los intereses generales, pero anteponiendo siempre los intereses de Almería y de todos los almerienses a cualquier otro, por muy legítimo que sea.

Ése es nuestro compromiso y nuestra deuda con todos.

Muchas gracias.