María Jesús Segovia promete “más compromiso de la ONCE con Almería”

La nueva directora de la Organización en la provincia apuesta por más unidad de acción con el tejido social



Intervención de la nueva directora

ALMERÍA.- La nueva directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, ha prometido hoy más compromiso de la Organización con Almería, en su acto de toma de posesión, y ha subrayado la necesidad de fortalecer las relaciones con las distintas administraciones y la unidad de acción del tejido social.

Segovia ha tomado posesión de su cargo en un acto en el que han participado, el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, la concejala de Economia, Contratación e Informática del Ayuntamiento de Almería, María del Mar Vázquez, y la vicepresidenta del Consejo Territorial, Leonor Basallote, junto al director de la ONCE en Granada, Alberto Morillas y la consejera territorial Gema Pozo.

Segovia, que sustituye en el cargo a Pascual Gualda, nació Granada en 1968. Afiliada a la ONCE desde 1993, es diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada. Máster en Dependencia y Discapacidad por la Universidad de Granada y Curso de especialización en Dirección y Administración de Empresas. Ha trabajado como auxiliar administrativa en PILSA, en la Agencia de la ONCE en Loja y en Granada, donde ha ejercido también como vendedora. De 2009 a 2016 trabajó en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA). En 2016 fue directora de la Agencia de la ONCE en Vélez-Málaga y desde ese año también ha sido jefa de Unidad de Servicios Sociales para Afiliados de la ONCE en Granada.

La nueva directora aseguró que la ONCE va a seguir siendo un aliado incondicional de las administraciones a favor siempre de las personas más vulnerables de la sociedad y en la lucha por la plena inclusión social de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.

Segovia prometió en su intervención “más compromiso de la ONCE con Almería” y más colaboración con el Ayuntamiento de Almería y el resto de ayuntamientos de la provincia, la Diputación y la Delegación de la Junta de Andalucía, empresarios y tejido social, “para seguir estando al lado de la ciudadanía y de los que más lo necesitan”.

El Grupo Social ONCE (suma de ONCE, Fundación ONCE y el grupo de empresas sociales ILUNION) cuenta con 817 trabajadores en Almería, el 88% de ellos con alguna discapacidad. 365 son vendedores, el 100% de la plantilla de la red de ventas con discapacidad. La inversión social en la comunidad autónoma superó los 18,54 millones de euros y el número de afiliados almerienses a los que da servicios asciende a 1.045 personas ciegas o con discapacidad visual grave.

En el ámbito educativo, la ONCE da cobertura a un total de 158 alumnos ciegos y con discapacidad visual grave de la provincia de Almería en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en todos los ámbitos educativos.