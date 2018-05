Maná se suma a Tequila y Bambikina en el cartel de Almería Summer Festival que se celebrará en agosto

Tequila





La banda de rock Maná actuará en agosto en Almería en el marco del Summer Festival que suma a los mexicanos el rock and roll de Tequila y el folk experimental de Bambikina.



Maná ha anunciado este viernes su participación en el festival que se celebrará el sábado 4 de agosto en el Recinto de Conciertos de Verano de la capital.



En su calidad de banda en vivo, a escala de salas deportivas más cautivante del rock latino, embajadores culturales y de poderosos activistas sociales, llevará en su gira 80 toneladas del más avanzado equipo de producción de conciertos.



Para las próximas presentaciones en el verano español, la banda compartirá una producción que combinará los mayores éxitos de su trayectoria con los últimos temas líderes de las listas musicales del álbum 'Cama Incendiada', galardonado con el premio Grammy latino.



Por otro parte, Tequila presentará su 'Adios Tequila Tour', con el que se despiden de nuevo de los escenarios para continuar con sus carreras en solitario. Harán recordar temas tan populares como 'Salta', 'Quiero besarte', 'Rock and roll en la plaza del pueblo' con ese rock fresco, divertido y desenfadado con el que hicieron historia.



Bambikina abrirá el festival con su banda, antiguos miembros del mítico grupo The Sweet Vandals, su armónica y su guitarra. Las entradas ya están a la venta en www.produccionestoro.com, en el corte inglés, redentradas, ticketmaster, entradas a tu alcance, oficinas de Correos, en la web almeriaculturaentradas.es y en la taquilla del Teatro Apolo de Almería.





--EUROPA PRESS--