Malestar por una sanción de sesenta días impuesta a un trabajador del servicio de limpieza en Almería

El sindicato USO pide al alcalde que intervenga de manera inmediata y urgente en la situación que se está produciendo en esta empresa y que solicite un informe detallado tanto de los servicios, vehículos, y demás posibles incidencias





ALMERÍA.- La sección Sindical de USO en la Empresa de limpieza viaria y playas de Almería Entorno Urbano ha traslado, a través de un comunicado, el malestar de la plantilla tras conocer que un trabajador ha sido sancionado con 60n días de empleo y sueldo al responsabilizarle del estado de la maquinaria y pide al alcalde de la ciudad que intervenga.

Nota de prensa

Desde la sección Sindical de USO en la Empresa de limpieza viaria y playas de Almería ENTORNO URBANO S.L, queremos mostrar el malestar de la plantilla tras conocer la sanción de 60 días de empleo y sueldo que la empresa ha impuesto a un compañero.

La plantilla de limpieza está indignada por la persecución que están sufriendo algunos trabajadores de esta plantilla, como es el caso de este compañero el cual ha sido sancionado con 60 días de empleo y sueldo por responsabilizar al trabajador del estado actual de la maquinaria que prestan sus servicios y que según la propia empresa reconoce que no está apta para el servicio.

Desde USO queremos aclarar que las acusaciones de la Empresa no son ciertas, ya que el estado de la maquinaria se debe a varias circunstancias como puede ser el no cumplir con la inversión ofertada en el contrato de adjudicación, ya que la maquinaria que la empresa ha traído NO ES LA OFERTADA, ni la adecuada, ni la suficiente para cumplir con dicha oferta, motivo por el que dichas maquinarias tengan que trabajar tres turnos al día, por lo que los motores se encuentran en tan mal estado, por la cantidad de horas de trabajo ya que algunas de ellas en tan solo 3 años ya han agotado las horas de trabajo de su vida útil de los10 años de contrata, otros vehículos ya tenían su vida útil agotados como figura en el pliego de condiciones del servicio, puesto que con la anterior contrata URBASER a día de hoy estos vehículos aún siguen en el servicio y si a eso le sumamos las ordenes de la Dirección de la empresa de no reparar con piezas originales con el fin de recortar gastos, la desaparición de maquinaria que se presentó en este servicio y no sabemos dónde esta, la cesión de máquinas para otros servicios distintos a los que están destinados y la reparación de vehículos de otras Empresas con personal del servicio de la capital, en lugar de estar el personal del taller arreglando las de este servicio, etc, etc…

Podríamos seguir enumerando más irregularidades las cuales son la consecuencia del empeoramiento de los servicios y las cuales los responsables son los JEFES DEL SERVICIO y no el compañero sancionado, pero lo que más nos indigna son los motivos por los que se sanciona a dicho compañero, que no es otro que, el que algunos señores hagan de esta Empresa de su cortijo particular para así colocar a familiares y amigos en altos cargos de dirección, que en lugar de preocuparse del buen cumplimiento del pliego y del buen desarrollos del servicio, se preocupan en premiar y castigar a aquellos que no les bailan el agua y sancionan a compañeros por algo que no han hecho con el fin de chantajearlos para que se bajen de categoría profesional a cambio de que la sanción no surta efecto, y de esta forma colocar a sus amistades en esos puestos.

Desde UNION SINDICAL OBRERA solicitamos y queremos pedir al Sr. alcalde D. Ramón Fernández – Pacheco Monterreal, que intervenga de manera inmediata y urgente en la situación que se está produciendo en esta empresa y que solicite un informe detallado tanto de los servicios, vehículos, y demás posibles incidencias por parte de los inspectores del ayuntamiento adscritos al servicio de limpieza, dada la gravedad de los hechos que se vienen produciendo y que se cumpla con la obligación de velar por el bien de los ciudadanos y sobre todo en materia de seguridad de los trabajadores de los servicios municipales que a diario se juegan la vida con vehículos tercermundistas.