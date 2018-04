Malestar de los vendedores que abren las tardes en La Plaza al no tener sus tasas rebajadas

Valverde reprocha al alcalde “las falsas expectativas” creadas para inicios de 2018 sabiendo que, como pronto, no se aplicarán hasta el tercer trimestre del año



Interior del mercado central

ALMERÍA.- La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha trasladado públicamente el malestar de los vendedores que abren por las tardes en el Mercado Central porque no tendrán al menos hasta mitad de año sus tasas rebajadas. La edil ha reprochado al alcalde “las falsas expectativas” creadas de cara a enero a los comerciantes aún teniendo que saber “que, como pronto, no tendrán la rebaja prometida hasta el tercer trimestre de 2018, y eso si no se producen alegaciones que haya que estudiar y que resolver dentro del procedimiento administrativo en el que se está inmerso en estos momentos, y que obligaría a ratificar de nuevo en pleno la minoración de las tasas”.



“Lo mínimo que se puede esperar de un alcalde es que vaya con la verdad por delante cuando se planta en el Mercado Central y dice que se va a bajar la tasa, y que se detalle por su parte a los beneficiarios que se hará cuando se termine con un trámite administrativo que se va a alargar en el tiempo desde el anuncio”, ha considerado.



Pero en vez de actuar de esa manera, ha continuado, “el alcalde continuó agrandando la media verdad que llevaba alimentando la concejala del área responsable desde octubre, cuando se entregó a los vendedores un papel que incluía la promesa de rebaja de la tasa que indujo a creer que sería inmediata, al no especificar para cuándo sería posible, y con el que se trataba de motivar a que abrieran por las tardes de cara a la campaña navideña”.



Además, ha resaltado “que la tramitación administrativa para diseñar las minoración de las tasas se podría haber iniciado antes, ya que se trataba de una iniciativa demandada por el PSOE y respaldada por todos los grupos políticos en la oposición, en lugar de tener tantas prisas por los anuncios y las fotos a las que se ha abonado el alcalde”. “Es otra muestra más de la manera de actuar por parte de un equipo de gobierno que vive en la improvisación permanente y en el tratar de quedar bien”, ha sentenciado.



En ese sentido, la concejala ha puesto también el acento en que esta reducción “era más que justa, y por eso los socialistas la hemos reivindicado históricamente, puesto que todo el mundo sabía que desde que los comerciantes regresaron al Mercado Central rehabilitado, allá por 2012, estaban soportando unas tasas fijadas en relación a unos servicios municipales y horarios que no se han cumplido nunca”.



Cabe destacar que el pasado 26 de marzo se elevó a pleno la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal número 18, reguladora de la tasa por servicios de mercados. A partir de ahí, se abre un periodo de exposición pública y plazo de presentación de alegaciones. Si estas no se produjeran, la modificación entrará en vigor durante el tercer trimestre del año, una fecha que se alargará aún más en el tiempo en el caso de que hubiera que resolver alegaciones y volver a ratificar en pleno la minoración de tasas planteadas.



Tarde para algunos

Durante la sesión plenaria en la que se abordó este asunto, desde el Grupo Municipal Socialista se felicitaron ante la aceptación del Partido Popular de aliviar la presión fiscal a los comerciantes del Mercado Central aunque, no obstante, recordaron que la medida llega tarde para aquellos comerciantes que, desde 2012, han tenido que cerrar sus negocios ante la disminución en las ventas y la dificultad para hacer frente al pago de las elevadas tasas municipales.



A eso añadieron que lo que no respaldan es “la tomadura de pelo a los comerciantes que abren por las tardes, a los que se les dijo por parte del alcalde, que se les bajaría un 50% para recompensar el esfuerzo que están realizando por dinamizar las instalaciones comerciales y el centro, cuando la realidad es que se pensaba bajar un 20% a todos y un 30% a aquellos que van en horario vespertino”.



Para concluir, desde el PSOE han recordado que “si, al final, de lo que estamos hablando es de una rebaja de tasas para subsistir es porque el Mercado ha caído en el letargo y el PP debería de reflexionar sobre sus errores, reaccionar y sacar del cajón la moción socialista aprobada en agosto de 2016 en la que se proponían hasta 17 medidas para reactivar los mercados de abastos de la ciudad”.