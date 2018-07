Maíllo (IULV-CA) estima que el proceso para una lista de consenso con Podemos estará listo a principios de septiembre

Antonio Maíllo (IU) con la coordinadora de IU de Almería, María Jesús





El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha indicado este martes que el proceso para elaborar una lista de consenso con Podemos Andalucía y otras fuerzas de integración con la que concurrir a las elecciones autonómicas podría iniciarse a finales de este mes y estar acabado "antes del 10 ó 12 de septiembre".



Así lo ha estimado el coordinador regional en un desayuno con los medios en Almería, donde ha atisbado un "agosto movidito" ante el "run run" de adelanto electoral para el que, según han señalado, cuentan con un "plan b" que les permitiría llegar "preparados" a unos posibles comicios, si bien se ha mostrado partidario de que se agote la legislatura siempre que se llene "de retos" con los que "sentar las bases para la salida de la crisis".



A la espera que de Podemos finalice sus primarias, Maíllo ha apuntado que se prevé la confección de un calendario en el que se fije la formación de censo para las consultas, la presentación de candidaturas y la elección de representantes, aunque ha mostrado su voluntad de "volcar" los candidatos de IU a una "lista conjunta con otra organización".



"La pretensión es llegar en Andalucía a una lista de consenso", ha afirmado el dirigente de IU, quien cree que de este modo se podrá "crear un estado de unidad" y un "espacio de ilusión" que incorpore gente al proceso más allá de las "lógicas tensiones" que se producen en unas elecciones. "Unas primarias por bloques generarían dinámicas que no contribuirían a lo que queremos hacer", ha valorado antes de apostar por mantener una "visión de fraternidad" a la hora de determinar candidatos de forma conjunta.



Con esto, Maíllo ha asegurado que este proceso no va a suponer un "conflicto político" a la hora de determinar quién debe encabezar las listas. "Los egos han estropeado muchas veces proyectos ambiciosos de bloque histórico como el que estamos construyendo", ha apostillado al respecto.



"SUSANA DÍAZ SE SIENTE MUY CÓMODA CON CIUDADANOS"



El líder de IU en Andalucía ha calificado de "muy deficiente" la gestión de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien mediante su acción alimenta "el run run de las elecciones" porque "no hay sobre qué otra cosa hablar en Andalucía", según ha analizado antes de afirmar que "no ha hecho nada" y se ha dedicado "a gestionar lo presupuestado" sin aportar "proyectos estratégicos" ni dar una "orientación clara a las consejerías".



"Susana Díaz se siente muy cómoda con Ciudadanos" ha añadido Maíllo tras ser preguntado sobre la posibilidad de pactos entre PSOE y la formación naranja para renovar el cargo de la presidenta en la Junta frente a una posible unión con el resto de fuerzas de izquierda, dado que la formación que lidera a nivel regional Juan Marín "le pide cuatro titulares de prensa" mientras que Díaz "puede hacer y deshacer en el Gobierno".



Con esto, ha visualizado a una Susana Díaz "descolocada" tras unas decisiones políticas que la han dejado "en el bando derrotado" ya que "fue la que defendió que gobernara Rajoy frente al 'no es no'" y "fue la que teorizó" sobre una "alianza con Cs" ante la moción de censura en el Gobierno, cuando el partido de Albert Rivera "ha estado al lado de sostener a Rajoy", por lo que "actualmente no pinta nada en el ámbito estatal".



Maíllo cree que, ante esta situación, Díaz no puede presentarse como alternativa de cambio, ya que habría buscado la "reorganización del bipartidismo en torno a PP y PSOE para la vuelta a la alternancia" mientras que ha basado su gobierno en la "propaganda", la "queja" y "mucha incompetencia" para aplicar políticas y ejecutar presupuestos.



"Quiere aprovecharse de los vientos de Pedro Sánchez, no en favor de los andaluces y sino de ella", ha valorado el dirigente de IU, quien frente a esto ha incidido nuevamente en el decálogo de medidas que debería afrontar con el Gobierno para llenar de contenido su acción a través de aspectos como la financiación autonómica, la cofinanciación de la ley de dependencia, la reforma laboral, la supresión de la 'ley mordaza', la ley de aguas, la paralización del proyecto de gas natural de Doñana, el reparto de la PAC, un plan extraordinario de empleo para Andalucía, una norma para la renta básica y nueva legislación que acabe con la brecha salarial.

--EUROPA PRESS--