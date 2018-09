Antonio Maíllo (IU) y Teresa Rodríguez (Podemos) con pescadores





El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha manifestado este lunes que la decisión de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sobre la convocatoria de elecciones en la región no se basará en "los intereses de Andalucía" sino en "sus propias perspectivas y expectativas" una vez que ha "devaluado como nadie la Presidencia de la Junta" y ha llevado a un plano "secundario" a la comunidad autónoma dentro del debate territorial del país.



Así se ha manifestado en declaraciones a los medios en Almería junto a la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, quien ha indicado que van a seguir "trabajando y a la tarea" hasta que Díaz convoque comicios, sentido en el que ha opinado que el debate de los presupuestos de la Junta de Andalucía "debería haber empezado en la Cámara" autonómica.



Maíllo ha criticado que Díaz haya empleado "tres años y medio" a "intentar desviar hábilmente el objeto de debate político en Andalucía" ya que "ha dedicado su energías durante media legislatura a irse a Madrid" y a "entretenernos en torno a si adelanta o no adelanta" las elecciones autonómicas, para lo que asegura que su formación, junto con Podemos, se encuentran "preparados".



"Tres años y medio llevamos sobre si Susana Díaz va a ser secretaria general del PSOE o no, si pierde las primarias, si interviene para que Rajoy sea presidente, ahora si adelanta elecciones o no, o si se pelea o se une con Ciudadanos", ha criticado el dirigente de IU, para quien los asuntos como el "agujereo" del sistema fiscal, la sostenibilidad de la sanidad pública, la calidad de la educación o la situación de los servicios sociales y de la dependencia habrían quedado apartados.



No obstante, ha asegurado que desde la coalición Adelante Andalucía están "preparados" para afrontar el proceso electoral, para lo que durante este fin de semana han desarrollar 'patios' provinciales con "gente organizada y no organizada" que ha "dispuesto el modelo de futuro de Andalucía, un modelos sostenible y de recuperación de servicios públicos".



Así, ha incidido en que el debate debe centrarse en la "pérdida de derechos" como consecuencia del "deterioro de los servicios públicos" a través de un Gobierno en la Junta que "retrasa ayudas" y "no saca leyes adelante para configurar un nuevo modelo económico y social".



"Frente a esa inacción tenemos un proyecto de ilusión y esperanza que se llama Adelante Andalucía en el que vamos a centrar nuestros esfuerzos, adelante las elecciones al miércoles o siga mareando la perdiz o deshojando margaritas para que no se hable de una gestión que ha estado condicionada entre Susana Díaz y Albert Rivera", ha valorado Maíllo.



En esta línea, Rodríguez ha instado a presentar el proyecto de presupuestos autonómicos de 2019 en la Cámara andaluza para "poder debatirlo" y trasladar las propuestas. "Como todos los años llevaremos el lote más importante en calidad y en cantidad de enmiendas al presupuesto con la intención de recuperar los servicios públicos en Andalucía y de mejorar la cohesión social y territorial de nuestra tierra", ha dicho.



Tanto Rodríguez como Maíllo, que han tenido un encuentro con pescadores artesanales en Cabo de Gata, han defendido que se realicen mejora en el sector para la promoción de la pesca artesanal así como políticas ambientales que pasen por la protección del litoral andaluz, ya que "la contaminación es uno de los grandes enemigos de la pesca artesanal".





