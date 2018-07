Maíllo (IULV-CA) aboga por destinar vivienda pública a acogimiento temporal de menores inmigrantes en convenio con ONG

María Jesús Amate y Antonio Maíllo (IULV-CA)





El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha valorado este martes la posibilidad de destinar el parque público de vivienda no ocupadas de la Junta a la habilitación a residencias para menores extranjeros no acompañados con carácter temporal a través de convenios con organizaciones y entidades sociales, lo que permitiría "aprovechar infraestructuras sin uso" frente a la existencia de centros "desbordados" que adolecen de monitores.



En un desayuno con medios de comunicación en Almería, Maíllo ha defendido un aumento de plantilla para estos centros, si bien cree que el empleo de viviendas públicas con este fin supondría un "plan de choque factible, con cobertura legal, para la atención de un número de menores que han desbordado la capacidad de los propios profesionales".



"No puedes tener hacinado un centro de menores sin un personal adecuado que los promueva", ha valorado Maíllo, quien ha recordado que este tipo de centros debe contar con una ratio de profesionales/menores "adecuada", ya que actualmente "no se está cumpliendo" porque "no se contrata a personal y a los monitores que hay en bolsa de empleo".



Así, cree que habría que estudiar cuántas viviendas de las 80.000 que conforma el parque público andaluz no están ocupadas y que podrían "amortiguar" la situación de los centros de menores así como a la que se enfrentan algunos ayuntamientos.



"Lo que ocurrió en Tarifa fue desbordante, ningún ayuntamiento tiene capacidad para atender a 500 personas en un pabellón deportivo y eso lo queremos evitar también en Almería", ha dicho momentos antes de reunirse con miembros de Salvamento Marítimo, Almería Acoge y Cepaim para abordar las políticas migratoras y de acogimiento.



MÁS COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES



Maíllo ha vuelto a reivindicar más cooperación entre la Administración andaluza y el Gobierno central para afrontar la "llegada masiva" de pateras a las costas del sur peninsular así como una planificación y "acuerdos de colaboración sin fisuras" para adoptar medidas concretas.



De esta manera, ha incidido nuevamente en sustituir las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) por "plataformas de carácter humanitarias" para así aprovechar dicha infraestructura y "reconvertirla en unas bases de ayuda humanitaria para situaciones de emergencia en el Mediterráneo y en África". Igualmente, ha apelado a abordar "con carácter europeo" una "política integral" de migración.



El dirigente de IU ha alabado el trabajo "desinteresado" de las ONG y organizaciones que trabajan para acoger y ayudar a personas inmigrantes al tiempo que "combaten brotes xenófobos y dan lo mejor de sí mismas", con lo que ha destacado el papel de la activista ejidense Helena Maleno y su "complicadísima" situación en Marruecos pese a que su labor "ha permitido salvar vidas humanas en el Estrecho".



Junto a las cuestiones migratorias, Maíllo también prevé abordar durante su jornada en Almería, en la que se reunirá con miembros de su formación, los últimos datos del paro y la creación de empleo "desguazada y dividida" puesto que, según sus cálculos, hacen falta "2,5 personas para un empleo completo" por número de horas.



Igualmente, ha explicado la necesidad de abordar el "rebrote" de ejecuciones hipotecarias por impagos de arrendamientos en una "burbuja de los alquileres en zonas urbanas y metropolitanas" que se ven alimentadas por la proliferación de pisos turísticos y el "trasvase" de familias hacia los alquileres dado que su "precariedad" laboral les impiden afrontar una hipoteca.

--EUROPA PRESS--