Antonio Maíllo, este viernes en Los Coloraos en Almería





El coordinador de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha asegurado que los "fachas están crecidos" y ha señalado a los líderes de PP y Ciudadanos (Cs), Pablo Casado y su "primo" Albert Rivera por sus discursos "incendiarios".



"Los fachas están en su salsa y el incidente vivido por nuestro coordinador federal, Alberto Garzón, y su pareja Ana, a cargo de una persona descerebrada o no que ataca violentamente es una respuesta burda a lo que subyace en el discurso tanto de Casado como de Rivera", ha afirmado.



En declaraciones a los periodistas tras asistir en Almería al acto solemne de homenaje a los Mártires de la Libertad, más conocidos como 'Los Coloraos', Maíllo ha instado a las fuerzas "democráticas, de progreso y de cambio social" a actuar desde la "contundencia" para evitar que se "abran paso" la "derecha, los absolutistas y los antidemócratas porque cuando pueden, no tienen compasión".



"Las fuerzas reaccionarias de este país siempre nos han dado una lección de historia; que es que nos limpian si pueden y que, si no actuamos con contundencia, nos devorarán", ha advertido.



El coordinador andaluz de IU ha reprochado a Casado y Rivera que estén inmersos en "una competición por ver quién se tira más al monte del reaccionarismo" y ha subrayado que en "fondo de la defensa del patrimonio del Franquismo y su negativa" a la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos "subyace algo más preocupante".



"El manifiesto de 200 militares, algunos en activo y otros en la reserva, defendiendo a un genocida y a un criminal de guerra como es Franco es incendiaria y, bajo las agresiones físicas a Garzón y otras verbales que sufrimos algunos por la calle, subyace el discurso incendiario de Rivera y Casado", ha apuntado.



Maíllo se ha referido, asimismo, a la posición de la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, de quien ha dicho "echar de menos la audacia necesaria" para hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica.



"Díaz está un día sí y un día no diciendo que va a cumplir la ley y yo le digo que lo haga, que no espere a que ninguna Hermandad de la Macarena decida que hay que hacer con los restos de un criminal de guerra como Queipo de Llano", ha asegurado.



En esta línea, ha avisado de que en este tema "no hay debate" y le ha urgido a "abandonar esa lentitud pasmosa que es tradición en el Gobierno andaluz" para hacer cumplir el decreto de símbolos y actos contra la Ley de Memoria Histórica.



"Lo que pasa es que Susana Díaz no es audaz y además cae en la trampa que le ha tendido la extrema derecha en clave electoral. Por eso reitero que están crecidos y las fuerzas democráticas tenemos que ser más contundentes", ha concluido.





--EUROPA PRESS--