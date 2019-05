26M.-Maíllo Acusa A Moreno De





El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha instado al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, a "enseñar" el presupuesto "y no seguir con este fraude político de generar unas expectativas no contrastadas" antes de las elecciones municipales para después de los comicios presentar las cuentas andaluzas que, en su opinión, traerán "restricción, privatización y deterioro de los servicio públicos que son competencia de la Junta".



Maíllo, que ha participado en un acto público en Níjar (Almería) junto al candidato de Adelante Níjar a la Alcaldía, Alexis Pineda, ha dicho en declaraciones a los periodistas que Moreno "está cometiendo un fraude político diario y debería ser como cuando no se paga a Hacienda, que tuviera intereses de demora".



"Es el fraude político de no presentar los presupuestos antes de las elecciones municipales porque sabe que si lo presentara todos los trucos de marketing que está lanzando respecto a pequeñas píldoras de titulares sobre supuestas mejoras se vendrían abajo", ha manifestado.



Así, ha insistido en que los presupuestos andaluces "lo que nos traen son de recortes, privatización y disminución de ingresos de las aportaciones de los que más tienen en Andalucía".



Al respecto, ha señalado que "como saben que son unos presupuestos que les daría vergüenza presentarlos antes de las elecciones municipales, porque perderían apoyo electoral, lo van a lanzar después con una estrategia de marketing absolutamente fraudulenta, que es lanzar titulares sin ningún tipo de contraste sobre unas perspectivas y expectativas del presupuesto que no se van a dar".



Maíllo ha asegurado que "no es posible una cuadratura del círculo en la que se anuncie disminución de ingreso por disminución de impuestos de los que más tienen a las arcas públicas y decir que se va a incrementar en sanidad y educación". "Eso es simplemente mentira", ha apostillado, indicando que "si hubiera sido verdad lo habrían presentado antes de las elecciones porque sería para ellos un orgullo para presumir".



"Pero no lo hacen porque saben que si los presentaran --los presupuestos-- los candidatos de PP, Cs y Vox tendrían que esconderse en su casa porque no tendrían la gallardía de poder pedir el voto a los vecinos para ser alcaldes y dirigir sus gobiernos municipales", ha manifestado el líder regional de IU.



Por tanto, ha incidido en que Moreno tiene que "enseñar todas las patitas que tiene escondidas, todas las cartas ponerlas boca arriba, y no seguir con este fraude político que significa generar unas expectativas que no son contrastadas para que después de las elecciones, que ya será tarde, anuncie un presupuesto de restricción, privatización y deterioro de los servicio públicos que son competencia de la Junta".



Asimismo, ha considerado que "la unidad es el mejor dique de contención ante el avance de la derecha" y ha señalado que desde los ayuntamientos se pueden impulsar, "desde una voluntad de construir procesos de gobierno locales en los que el elemento social sea prioritario, sociedades que rechacen los recortes, la intolerancia y los discursos de odio".



Por último, ha indicado que "esas minorías que introducen un discurso de discriminación y odio no lo van a conseguir, consideramos que han llegado una punta de apoyo que solo va a ser disminuida en estas elecciones municipales".

--EUROPA PRESS--