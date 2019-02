Macael acoge este miércoles un seminario sobre turismo industrial y científico

Macael es epicentro en la provincia del turismo industrial





Macael (Almería), como epicentro de la Comarca del Mármol, acoge este miércoles, 6 de febrero, un encuentro para analizar el desarrollo que tiene en la provincia uno de sus segmentos turísticos clave, como es el turismo industrial y científico.



El evento, organizado por el Ayuntamiento de Macael en colaboración con la Diputación de Almería, según han revelado en un comunicado, tiene entre sus objetivos la toma de contacto de los distintos actores implicados en ambos destinos para motivarlos, intercambiar experiencias y formas de hacer las cosas, estudiar posibles colaboraciones, y la recopilación de pautas de buenas prácticas que guíen el futuro desarrollo turístico de forma sostenible.



Bajo el título 'El desarrollo turístico alrededor del mármol. Nuevas oportunidades', el seminario tratará los principales ejes estratégicos del desarrollo del turismo industrial alrededor de este material: la creación de producto, con la problemática de la visita a empresas y canteras; la relación mármol-patrimonio histórico; la experiencia, la autenticidad y la calidad del producto; el aprovechamiento de sinergias; la sostenibilidad económica, sociocultural y ambiental; y la comercialización, mediante la elaboración de paquetes turísticos, la venta online y la ampliación del mercado a nuevos segmentos.



El seminario pretende dar una visión general sobre cómo desarrollar este segmento y sacarle el máximo partido como reclamo turístico. Participarán en él, la empresa portuguesa 'Make it Better', especializada en desarrollo turístico y territorial sostenible, el área de Turismo del Ayuntamiento de Macael, el Servicio Provincial de Turismo de la Diputación de Almería, la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, la empresa 'Made in Macael' y la Asociación de Empresarios Turísticos del Valle del Almanzora.



Los debates se realizarán de 10,00 a 14,00 horas y, posteriormente, tendrá lugar un almuerzo de trabajo y una visita guiada a las canteras de Macael y los talleres de artesanía y escultura de la zona.



CAMPAÑA 'ALMERÍA TIENE CIENCIA'



La Diputación Provincial, a través del área de Turismo, está impulsando a la campaña 'Almería tiene ciencia', una acción promocional que tiene como objetivo la difusión del destino 'Costa de Almería' a través de dos segmentos de gran potencial, como son el turismo industrial y el científico. La campaña va dirigida tanto a los visitantes de fuera de la provincia, como a los propios almerienses.



Durante el mes de diciembre y con motivo de las vacaciones de Navidad, la Diputación Provincial dio los primeros pasos para divulgar este importante segmento turístico con una campaña promocional visible en más de 300 puntos del país, entre centros comerciales, aeropuertos y las estaciones de tren de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Logroño, San Sebastián, Vitoria y Pamplona.



Para este año, la Diputación de Almería continuará con la promoción de esta iniciativa y realizará una nueva campaña de promoción para toda la región de Andalucía, con la que continuará acercando las singularidades de la provincia a potenciales turistas de toda la comunidad.



El diputado provincial de Turismo, Fernando Giménez, ha hablado de "la gran acogida" que la campaña ha tenido desde su lanzamiento y ha explicado que ha sido "uno de los productos más demandados durante la pasada Feria Fitur".



"Nuestra provincia es turísticamente excepcional. Somos algo más que sol y playa, tenemos ciencia y de primer nivel. Este proyecto es único en toda Europa y ha logrado unir los pilares más importantes de la industria y la investigación de la provincia. Estamos convencidos que va a seguir dándonos buenos resultados, ya que no hay otro destino que pueda unir estos cuatro segmentos y de hacerlo de manera tan sólida y fuerte como lo estamos haciendo en Almería", ha afirmado.





