Luz verde al Plan Provincial de Deportes 2019, dotado con una partida de 2,1 millones de euros

El Pleno de la Diputación de Almería ha dado luz verde, con los votos a favor de todos los grupos políticos, a excepción del PSOE, que se ha abstenido, al Plan Provincial de Deportes para 2019, dotado con una partida presupuestaria de 2,1 millones de euros y que recoge una programación de más de mil actividades a desarrollar a lo largo de este año.



El Plan Provincial de Deportes 2019 sirve para trazar la hoja de ruta que seguirá el área en este ejercicio y contempla un incremento del presupuesto de un treinta por ciento con respecto al año anterior. Entre sus novedades, está el lanzamiento de una convocatoria de subvenciones para "eventos deportivos de carácter local" que, según el equipo de gobierno, hasta ahora quedaban al margen de estas ayudas, lo que dificultaba su apoyo por parte de la Diputación de Almería.



Además, se ha incluido una línea específica para fomentar la creación de escuelas municipales de multideporte, principalmente en los municipios de menor tamaño, para que los niños, desde una edad temprana, puedan practicar actividad física y conozcan distintas disciplinas deportivas, con el objetivo de decantarse por la que les resulte más atractiva y no sólo por los deportes más populares.



La portavoz de IU, María Jesús Amate, ha asegurado que se trata de un buen plan, aunque "mejorable, sobre todo en el aspecto económico". Una crítica compartida por el PSOE, que finalmente se ha abstenido en la votación, cuyo portavoz, Juan Antonio Lorenzo, ha definido al área de Deportes como "una de las hermanas pobres de la Diputación", debido a la "necesidad de contar más presupuesto en partidas como las de promotores deportivos, que en algunos casos son las únicas figuras que acercan el deporte a los municipios más pequeños, o en infraestructuras deportivas".



Ante estas críticas, el portavoz del equipo de gobierno, Fernando Giménez, ha defendido que "si ahora el área de Deportes es la hermana pobre de la Diputación, cuando gobernaba el PSOE era la hermana mendiga, ya que el presupuesto del área se ha cuatriplicado desde 2011, pasando de los 588.000 euros a los 2.144.000 euros contemplados en 2019".



"Creo que es un buen plan, que demuestra la gran capacidad de los trabajadores del área de Deportes y de la diputada, y es una buena muestra de la gran apuesta de este equipo de gobierno por el deporte. Se planifica de acuerdo con los municipios, atendiendo a sus inquietudes y cada año se avanza con algunas novedades, porque siempre se puede ir mejorando", ha afirmado Giménez.



MARÍA ÁNGELES MORALES, NUEVA DIPUTADA PROVINCIAL DEL PP



El orden del día del Pleno de este viernes también ha recogido la toma de posesión de María Ángeles Morales como nueva diputada provincial del PP, en sustitución de Gabriel Amat, quien dejó su puesto en la Diputación de Almería el pasado mes de diciembre.



Además, en el apartado de mociones, se ha dado cuenta de la renuncia de Francisco Joaquín Cortes, diputado del grupo provincial socialista, "por motivos personales". Cortés será sustituido por María de los Ángeles Guzmán Bueno, la primera suplente del PSOE en el partido judicial de Almería.



El portavoz socialista le ha agradecido "el trabajo y el apoyo a los compañeros durante esta legislatura", y el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García le ha deseado "lo mejor en su vida profesional y personal", y ha agradecido también su labor "dentro de este órgano pleno".



El Pleno de la Diputación de Almería también ha aprobado los últimos cambios en el equipo de gobierno y el ajuste de las retribuciones de los nuevos cargos, y ha incrementado en un 2,25 por ciento el sueldo de los empleados públicos y los diputados provinciales, en este 2019.



Esta medida ha contado con la abstención de los diputados de la oposición, que pedían que la subida se aplicase únicamente a los empleados y no a los representantes políticos, y sólo ha salido adelante con los votos favorable del PP, que ha asegurado que se trata de una medida implantada en un Real Decreto por lo que su aprobación responde a "cumplir con la ley".



Ante la aprobación de la subida, los diputados del PSOE han anunciado que destinarán la cuantía correspondiente "al bien social que estimemos oportuno", ya que consideran que sus retribuciones ya "son lo suficientemente elevadas".



Por otro lado, se ha excluido de la Norma Económica de la Diputación, aprobada el pasado mes de diciembre, a las partidas de Carnaval y de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, por "cuestiones operativas" y de manera "excepcional"; y también se ha denegado el recurso de reposición de Antonio Bermejo Chamorro contra el acuerdo en el que se le denegaba su solicitud de compatibilidad, al existir un informe jurídico que "determina que no se puede aceptar esa compatibilidad".



MOCIONES



En el apartado de mociones, se han presentado dos por la vía de urgencia aunque tan sólo ha salido adelante la propuesta de IU para solicitar que se declare obra de emergencia la restauración de la Playa de las Cuevecillas y el Paseo Marítimo de esta localidad de El Ejido, muy afectados por los temporales de este invierno. Una medida demandada por el municipio y en la que ya se trabaja para que la costa de El Ejido esté en condiciones óptimas para la temporada estival.



Sí ha quedado rechazada, por los votos negativos del equipo de gobierno, que ha explicado que no se trata de una competencia de la Diputación Provincial, la petición de Cs sobre la elaboración de un plan provincial de lucha contra las plagas de insectos, especialmente, contra las de mosquitos.



El diputado de la formación naranja, Roberto Baca, ha defendido la necesidad de ayudar a combatir estos focos de mosquitos a los municipios de menos de 20.000 habitantes, aunque el equipo de gobierno ha alegado que la Junta de Andalucía es la que debe asumir esa lucha, al mezclarse cuestiones relacionadas con zonas protegidas, pero que la Diputación de Almería atenderá las solicitudes de los municipios que necesiten asistencia económica en este asunto.





--EUROPA PRESS--