Los Vélez se manifiesta este sábado en defensa del centro de personas con discapacidad intelectual

Los vecinos de la comarca almeriense de Los Vélez van a concentrarse este sábado en defensa de la residencia de personas con discapacidad intelectual Apafa sobre la que existe el riesgo de cierre debido a que la Secretaría de Estado de Servicios Sociales le reclama el reintegro de más de 600.000 euros tras la concesión de una subvención para la construcción de un nuevo edificio que fue empleada a tal fin pero que sufrió un "error formal" a la hora de ser justificada.



Así lo ha explicado a Europa Press la presidenta de Apafa, Matilde Díaz, quien ha detallado que de forma previa a la manifestación popular que congrerará a los vecinos y encabezan los alcaldes de Vélez-Blanco, Vélez-Rubio, María y Chirivel, se va a mantener una reunión con los asociados para darles cuenta de la sentencia judicial dictada en firme desfavorable a sus intereses y en la que se reconoce la existencia de un error de forma, después de que notificara la selección de la empresa constructora "telefónicamente" si haberlo hecho después mediante un escrito oficial.



Díaz, quien prevé mantener la próxima semana una reunión al respecto con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha detallado que fue en 2015, con el edificio ya construido y puesto en marcha, cuando se les notificó un expediente de reintegro de la subvención por falta de justificación, con lo que se inició un procedimiento administrativo primero y judicial después para tratar de evidenciar el buen destino de los fondos obtenido con cargo al IRPF.



Paralelamente, la presidenta de Apafa ha mantenido diversas reuniones con responsables políticos e institucionales, tanto bajo el anterior Gobierno como con el actual, para tratar de obtener una solución viable que, a su juicio, pasaría por la no ejecución de la sentencia. "Es una decisión estrictamente política", ha valorado Díaz, quien cree que la Administración central debe ponderar el principio de proporcionalidad a la hora de adoptar una decisión que afectaría a un centenar de personas con discapacidad intelectual y otros tanto trabajadores.



"No somos una empresa, no tenemos ganancias", ha incidido antes de señalar que un fraccionamiento de pago o decisiones de similar calado que supusiera el reintegro de la subvención conllevaría el cierre de una entidad que "es el principal motor económico de la comarca". "Tienen que valorar la inejecutabilidad de la sentencia, puesto que harían un mal mucho mayor", ha opinado antes de reclamar nuevamente al Gobierno que atienda la petición.



A la espera de que la Administración central ofrezca una solución que permita la viabilidad del centro, los vecinos tienen previsto concentrarse este sábado frente al Ayuntamiento de Vélez-Rubio a las 12,00 horas, desde donde partirá una marcha reivindicativa hacia el complejo residencial.

