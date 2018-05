Los tres precandidatos a las primarias del PSOE en Almería capital comienzan a recoger avales sin tener el censo

Los tres precandidatos a las elecciones primarias del PSOE en la capital almeriense han comenzado la recogida de avales para formalizar su propuesta sin que la Ejecutiva Federal del partido haya remitido aún a la Comisión Provincial de Garantías el censo de militantes que componen la agrupación municipal tras la afiliación "masiva" se que dio 72 horas antes de que se cerrara el plazo de inscripciones.



El presidente del citada comisión, Emilio Sánchez de Amo, ha explicado a Europa Press que se ha solicitado a los órganos del partido que se "agilicen" los trámites para contar con este listado dado que el proceso para la recogida de avales se inició el pasado lunes y, desde entonces, únicamente se ha podido ofrecer a los candidatos el modelo de aval de cada uno de ellos.



Sánchez de Amo ha reconocido que resulta "extraño" que Ferraz no haya remitido aún el censo a pesar de conocer el calendario, que permitirá hasta el 1 de junio recoger entre un cinco y un diez por ciento de apoyos de las agrupaciones. "Nos parece contradictorio. ¿Cómo va alguien a recoger los avales si no sabe a quién tiene que pedirlos?", se ha cuestionado.



Asimismo, ha reconocido que desde los equipos de Perfecto Herrera, Adriana Valverde y Juan Carlos Pérez Navas se han interesado por conocer qué ocurre con el censo, aunque ante su ausencia no han trasladado ningún tipo de iniciativa al respecto ya que, en principio, han optado por recoger avales de su entorno más cercano.



Pese a ello, han incidido en que contar con el censo de militantes es importante "para que todo el mundo esté en las mismas condiciones de igualdad". "Si se hubiera presentado una persona que no tiene relación con el partido, ¿en qué situación estaría?", se ha cuestionado antes de recordar que la comisión debe ser garante del proceso.



Sobre este asunto, el propio secretario provincial del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, recordó que el censo determinará el número de avales necesario para formalizar la candidatura así como que desde la Ejecutiva Federal se estaba "reconsiderando la incorporación" de alguno de los nuevos militantes ante los "diversos informes" que maneja el partido y que pondrían en "duda" varias afiliaciones.



ASAMBLEA EXTRAORDINARIA



No obstante, la comisión sí ha recibido un escrito rubricado por 361 militantes de Almería en el que solicitan al secretario de la Agrupación de Almería, Fernando Martínez, que convoque una asamblea extraordinaria en 48 horas desde que tenga constancia de la petición para dar explicaciones sobre la afiliación "masiva" que conllevaría la incorporación de unos 400 nuevos militantes.



"Nos lo han hecho porque no han podido entregarlo al secretario de la Agrupación y quieren que mediemos", ha explicado al respecto Sánchez de Amo, para quien el documento recoge "firmas más que suficientes para que la agrupación local organice una asamblea" y pueda "dar una explicación a todas esas personas", si bien ha señalado que esta cuestión tendrá que valorarla la propia agrupación.



El escrito remitido a la comisión indica además que los militantes están dispuestos a adoptar "otro tipo de medidas" si en el plazo de dos días no se convoca la asamblea extraordinaria o se da algún tipo de respuesta.



La Comisión de Garantías, formada además por Isabel María de Haro, Francisco Javier Sánchez, Rosa María Pintos y Alonso Ponce, ha detallado que los municipios de Roquetas de Mar, El Ejido y Adra han tenido a un único precandidato que también deberán trasladar sus avales, al igual de Carboneras que, pese a no estar obligado a someterse a primarias, ha optado por este sistema. Por su parte, Níjar y Vícar, donde gobierna del PSOE, tendrá como candidatos a sus actuales alcaldes, quienes han trasladado su intención de optar de nuevo al cargo.

--EUROPA PRESS--