Los socialistas de Santa María del Águila acusan al presidente de la Junta Local de tergiversar e ignorar sus peticiones

El portavoz del PSOE en este núcleo, Cristian Vique, lamenta que en el último Pleno se desestimaran las siete propuestas planteadas por su Grupo, todas relacionadas con cuestiones tan importantes como la seguridad o la limpieza, con respuestas del tipo “en su momento me tacharon de asesino, tan solo por retirar un árbol”, como argumento para no hacerse eco de la problemática que existe con las raíces de ficus que afectan al alcantarillado y a las viviendas de la Calle Sacromonte



Cristian Vique

EL EJIDO.- “Cansado de ser ninguneado por el presidente de la Junta Local de Santa María del Águila (PP)”, quien ostenta la presidencia de este núcleo ejidense con el respaldo de VOX, el portavoz del PSOE en la Junta Local de Santa María del Águila, Cristian Vique, ha querido denunciar de forma pública la actitud que el máximo representante municipal en este núcleo ejidense mantiene frente al Grupo Socialista en todos y cada uno de los plenos que se celebran en esta Junta Local. A modo de ejemplo, Vique ha puesto de manifiesto lo ocurrido en el último Pleno celebrado el pasado 23 de septiembre, cuando PP y VOX se negaron a aprobar ni una sola de las siete propuestas vecinales de las que se hicieron eco los socialistas, a pesar de que trataban aspectos tan importantes para los vecinos como lo son la seguridad o la limpieza.

Así, una de las cuestiones que más sorprendió al portavoz del PSOE en esta Junta Local “fue la respuesta que me dio el presidente de la Junta Local ante un problema que está afectando mucho tanto al alcantarillado como a las viviendas de la Calle Sacromonte”. Como añade Vique, “debido a las características propias de los ficus, sus raíces están provocando graves daños en el alcantarillado y en las viviendas de esta calle, y simplemente quise hacerme eco de las quejas que nos habían hecho llegar los vecinos, quienes nos reclamaban que se tomasen las medidas oportunas”.

De este modo, prosigue en su relato el portavoz socialista en Santa María del Águila, lo que no se esperaba era la respuesta que le iba a ofrecer el presidente de la Junta Local, el cual llegó a expresar literalmente, tal y como se puede comprobar en el acta del Pleno, que en su momento le tacharon de “asesino” tan solo “por retirar un árbol”, que previamente otro señor le había solicitado que hiciese desaparecer.

Sin embargo, esa no fue la única petición que se quedó sin una respuesta clara por parte del presidente de la Junta Local de Santa María del Águila. Respecto a la petición de dotar de más vigilancia al núcleo, especialmente en cuanto a los actos vandálicos se refiere, y poniendo a modo de ejemplo lo ocurrido con la quema de contenedores, Vique lamenta que la respuesta municipal fuese que “si no hay constancia no hay delito, por lo tanto a la hora de hacer un estudio y designar efectivos para la seguridad, todo se hace en relación al número de denuncias interpuestas”.

En cuanto a la petición socialista relativa a la limpieza de las calles cercanas al CEIP Andalucía, a Vique tampoco le convenció que la respuesta del presidente de la Junta Local girase en torno a que “todo es mejorable, pero no es de la zonas más problemáticas en este sentido”, a pesar de llegar a reconocer, como apunta el portavoz socialista, que “desde que les presentamos la instancia se le ha hecho un seguimiento”. Lo mismo ocurre, denuncia el socialista, con la limpieza de solares o o residuos. “O nos pone de excusas expedientes abiertos por parte del Ayuntamiento, y que desde esta Junta Local poco podemos hacer más, o nos insiste una y otra vez en que los vecinos tienen que hacer todo por escrito o acudir a la Oficina Municipal, porque de la mayoría de cosas no tienen constancia de ello”, argumenta Vique. Y deja claro, “si es preciso que vengan los vecinos y lo hagan todo por escrito, ¿cuál es entonces nuestro cometido?”.

Por último, y en cuanto a la propuesta del PSOE de incluir una piscina municipal en el proyecto de construcción del gran Parque Municipal que, mediante fondos europeos, permitirá dotar a este núcleo de un gran pulmón verde, Vique de nuevo señala la poca argumentación brindada por el actual presidente de la Junta Local. “Nos dijo que por ejemplo, en el caso de El Ejido la piscina no es rentable, y que se mantiene gracias a los beneficios generados por el gimnasio, pero como le dije, quizás no es rentable por los precios abusivos que tiene y además, desde mi Grupo consideramos que ofrecer un servicio como ese no debe buscar tanto la rentabilidad como el hecho de dotar de equipamientos y servicios a nuestros núcleos”, concluye el portavoz socialista.

Con todo, desde el PSOE de Santa María del Águila recuerdan al presidente de la Junta Local de este núcleo que “debe estar más abierto a escuchar y a solucionar los problemas de nuestro pueblo porque para eso nos ponen aquí los ciudadanos”, y reprocha que la actitud demostrada pleno tras pleno por este presidente de la Junta Local “sea la de la negativa por sistema”.