Los sindicatos policiales SUP, CEP, UFP y SPP han remitido un escrito conjunto al director general de la Policía, Francisco Pardo, en el que reiteran la situación de la plantilla de la Comisaría de la capital, cuyas brigadas están "desbordadas" debido al incremento de la llegada de pateras a las costas almerienses, de manera que se ha pasado de atender 1.469 inmigrantes en 2015 a 7.533 a septiembre de este año con el mismo personal.



En su escrito, remitido este martes, los sindicatos policiales apuntan que ante el incremento del fenómeno migratorio los agentes no pueden "dar una respuesta adecuada y eficaz a la verdadera función que tienen encomendada las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" de "garantizar la seguridad ciudadana" al tener que dedicar "un porcentaje muy elevado de sus recursos" a la atención de la inmigración.



Según el documento, las brigadas de Seguridad Ciudadana, Extranjería y la Policía Científica serían las más afectadas ante un catálogo de puestos reformado por última vez en 2008 y que está "desfasado", por lo que "no responde a la realidad policial de Almería", ya que en su momento se creó para atender "a una realidad propia de actuaciones policiales" en el que la inmigración no influía de una manera determinante.



Ahondan además los sindicatos policiales en que la "escasez" de personal se ha visto "agudizada y más patente" como consecuencia de la "crisis" en la reposición de personal que se jubila, traslada u otras situaciones administrativas, así como por los periodos vacaciones de julio a septiembre, en los que falta "un tercio de la plantilla".



En esta línea, apuntan que las plazas convocadas en el concurso general de méritos de este año son "totalmente insuficientes" para afrontar las demandas de trabajo, pese a lo cual "no se va a incluir ninguna plaza" en el concurso general de méritos extraordinarios para la Comisaría de Almería aunque "sí para las de Ceuta, Melilla, Algeciras y La Línea de la Concepción (Cádiz)", donde se atiende "la misma problemática".



243 PATERAS EN LO QUE VA DE AÑO



Según el recuento de los sindicatos policiales, la llegada de pateras a las costas de Almería se ha multiplicado en los últimos cuatro años, de forma que las infraembarcaciones procedentes de Marruecos y Argelia se sitúan en las 243 en lo que va de año frente a las 82 contabilizadas en todo 2015.



La cifra que se maneja este año, según su evolución, prevé sobrepasar las del año pasado, cuando se recibieron 255 pateras mediante las que se atendieron a 5.576 personas, esto es, 1.957 menos de las que ya han sido atendidas este año, a la espera de acabar el último trimestre del año.



Con estas cifras, los sindicatos de Policía tratan de hacer ver la situación a la que se enfrentan los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana, en situación de "incapacidad" para "dar respuesta a todas las demandas propias de sus funciones al tener que dedicar un número importante de sus recursos a la custodia de dependencias aisladas de la Comisaría Provincial de Almería".



Igualmente, estos agentes se ocupan de los traslados a los centros hospitalarios para la realización de pruebas oseométricas, de los traslados a los juzgados y de algunos traslados a los CIE.



Por su parte, la Brigada de Policía Científica "no pude hacer frente a la reseña actualizada del os inmigrante y su introducción en los SAID para determinar si han sido anteriormente reseñados", con lo que acumulan un "retraso de varios meses".



En cuanto a la Brigada de Extranjería, "se personal debe ser dedicado casi íntegramente a la tramitación de la documentación de la patera de tal manera que el grupo de la Ucrif debe también apoyar en estas funciones".



MÓDULOS DE CUSTODIA



Los sindicatos de Policía, quienes ya trasladaron estas mismas quejas en mayo del año pasado ante las cuales la Dirección General de Policía descartó un aumento de plantilla por la existencia de 14 vacantes a cubrir en concurso, también se han quejado de situación de los módulos de custodia instalados en el puerto, que "carecen de regulación normativa alguna".



"No se tratan de calabozos policiales, por lo cual no existe libro de detenidos, libro de quejas y no reúnen los requisitos en materia de riesgos laborales exigidos a unos calabozos de dependencias policiales como el aforo que debe establecerse por cada habitáculo", han expuesto.

