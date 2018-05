Los sindicatos de Almería anuncian movilizaciones en Correos durante todo el año

Rueda de prensa de los sindicatos de Correos

ALMERÍA.- Los sindicatos UGT, CCOO y Sindicato Libre han declarado que van a hacer movilizaciones durante todo el año, la primera el 7 de Junio, con paros de dos horas al final de turno de mañana y otras dos horas al inicio del turno de tarde, además de una concentración ese mismo día en la puerta de Subdelegación de Gobierno como apoyo a esos paros".



Según apunta el Sº de CCOO Correos Almería, “la motivación de estas protestas se debe a los recortes que viene sufriendo desde el pasado año Servicio Postal Universal (120 millones de euros menos de los 180 que se estaban pagando el año pasado y 60 millones de euros más que han recortado este 2018). Estamos pues hablando de un déficit que asciende ya a 100 millones de euros.”



En este caso, la repercusión de la precarización del servicio no solo recae en las plantillas de trabajadores/as, quienes soportan sobrecargas de trabajo al no cubrirse las bajas ni las vacaciones de los compañeros/as, al colindar secciones, etc. sino que existen daños colaterales para los usuarios de correos y la ciudadanía que tampoco están recibiendo notificaciones y cartas los 5 días de la semana, tal como establece la ley.



Así mismo, los tres sindicatos coinciden en que “es inasumible trabajar en esas circunstancias en las que hay distritos con dos o tres barrios sin cubrir”.



Del mismo modo, los representantes sindicales han afirmado que partidos como PSOE y PODEMOS ya han realizado enmiendas en el Parlamento para dotar a la empresa del Plan de Modernización Estratégico necesario, recogiendo el aumento de producción de paquetería y la diversificación que se está produciendo como una nueva oportunidad de negocio.

Por su parte, Victoria Sáez, Sª de correos UGT Almería, sostiene que “la situación de correos se debe a una falta de voluntad política y a una pérdida de ingresos al no reconocerse en los PGE la financiación real que debiera percibir correos. No daremos pasos atrás puesto que llevamos 10 meses detrás de una reunión con el ministro, a pesar de que se comprometió a recibirnos y a garantizar la financiación”



Del mismo modo, Sáez enumera las exigencias de los trabajadores/as de correos para aclarar lo que están defendiendo:

-Desarrollo de la ley que aclare la financiación que corresponde al Servicio postal, con independencia del partido político que gobierne en ese momento”.

-Desarrollo de un plan estratégico de viabilidad y desbloqueo de la negociación colectiva.

-Acuerdo de recuperación del poder adquisitivo perdido (casi 14%)

-Que se tenga en cuenta el complemento Singular que puedan cobrar los trabajadores/as de correos, además de posibilitar una licencia postal y que se desarrolle la Ley de forma efectiva ya que no se hizo en su momento.



En definitiva, la representante sindical hace referencia a la renegociación de las condiciones de trabajo, recuperación de los 15.000 puestos de trabajo perdidos y el reconocimiento del impacto que ha tenido en la salud de los trabajadores/as la implantación de nuevos servicios, con un Plan de Salud. Del mismo modo, consideran imprescindible hablar de las prejubilaciones puesto que “las plantillas están envejecidas”.



Al hilo de ello, el Sº provincial del Sindicato Libre, solicita el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas a las movilizaciones puesto que, “el servicio postal afecta a unos 54.000 trabajadores/as y a la ciudadanía en general” la empresa siempre ha sido buque insignia del estado y por las circunstancias actuales nos están relegando y discriminando en cuanto a los presupuestos.



En Almería se han perdido ya 150 puestos de trabajo y muchos de los actuales se encuentran en una precariedad extrema.

Por ello, los sindicatos solicitamos el apoyo de todos y todas para revertir la situación.