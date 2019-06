Los regantes del Almanzora podrán seguir regando con agua del trasvase del Negratín hasta septiembre

Los regantes de la Comarca del Almanzora se han reunido este martes en Madrid con los responsables de la Comisión de Seguimiento del trasvase Negratín-Almanzora, entre los que figuran el subdirector general de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la directora técnica y los responsables de Feragua y demás miembros de la Comisión de Seguimiento.Tras la reunión, el presidente de la Comunidad de Regantes y Aguas del Almanzora, Javier Serrano, ha señalado en un comunicado que "salimos con mejores noticias de las que esperábamos, ya que nos han asegurado que podremos aguantar con el regadío hasta finales de septiembre y no se va a cerrar el trasvase desde el Negratín, tal y como habían previsto en un momento dado, para el mes de agosto".Serrano ha asegurado que "nos enfrentábamos a una situación muy complicada. Ha habido que hacer una serie de ajustes con los contratos de cesión que teníamos y por lo menos podremos regar hasta esa fecha".Por parte de los regantes del Almanzora han asistido el presidente de la Junta Central de Usuarios de Aguas del valle del Almanzora, Fernando Rubio, y Fernando Haro.El presidente de la Comunidad de Regantes y Aguas del Almanzora ha explicado que "es cierto que la cosa pintaba muy mal, pero hemos tenido receptividad y comprensión tanto del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como del director general de Infraestructuras Hídricas de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona, que han apoyado nuestras propuestas, así que estaremos con el riego, con cierta normalidad y si no hay contratiempos, hasta finales de septiembre".A partir de septiembre, "si no llueve lo llevaremos peor, hay alguna cuestión que teníamos pendiente también como la utilización de los sobrantes de la desaladora de Carboneras donde nos han dado el compromiso de que estará en los próximos días autorizado, así que a partir de septiembre puede haber algunos sobrantes que se podrían destinar al riego", ha detallado Serrano, que, igualmente, ha añadido que "si llueve antes de que finalice el mes de septiembre volveremos a la situación de normalidad".SEGUIMIENTO A LAS ADMINISTRACIONESJavier Serrano también ha detallado que tras esa reunión han mantenido un encuentro con el presidente de Acuamed para tratar los temas relacionados con las desaladoras de Carboneras y Villaricos."Vamos a hacer seguimiento de responsabilidades con la desaladora de Villaricos --inutilizada desde la riada del año 2012-- e indicaremos quién se retrasa en su parte, porque hay que saber en qué administración se está generando el parón a su arreglo y puesta en funcionamiento", ha dicho, añadiendo que "nos dicen que se están a punto de acabar los expedientes pero el horizonte no es nada cercano".--EUROPA PRESS--