Los partidos negociarán las alcaldías de 17 municipios mientras que otros 86 alcanzan la mayoría absoluta

Los resultados electorales dejan diez gobiernos monocromáticos





Varios de los partidos que han conseguido obtener representación en las últimas elecciones municipales tendrán que negociar en las próximas semanas para determinar la Alcaldía de 17 municipios de Almería en los que no se ha alcanzado la mayoría absoluta que, por otra parte, sí se ha determinado en otros 86 pueblos de la provincia.



En concreto, y según los datos ofrecidos por Interior, en las ciudades más grandes como Almería, Roquetas de Mar y El Ejido, los dirigentes del PP ostentan las listas más votadas, si bien deberán iniciar sus rondas de contacto para ser investidos o, en su caso, formar alianzas de gobierno, siendo poco probable que un pacto entre el resto de fuerzas terminen por arrebatarles la vara de mando. En cualquier caso, en ningún municipio se precisará la unión de PP, Cs y Vox para conformar gobierno.



A partir de los resultados obtenidos, las principales alianzas para constituir los ayuntamientos de El Ejido y Roquetas de Mar bascularán entre Vox, que fue la segunda y cuarta fuerza más votada, respectivamente, y Cs, que con cuatro ediles en El Ejido y tres en Roquetas podrían dar estabilidad a los plenos. En el caso de la capital, también estas dos fuerzas daría la mayoría absoluta a los populares.



El PP también ostenta la mayoría simple en municipios como Adra, donde Vox, Cs o Plataforma podrían dar estabilidad, así como en Huércal de Almería, donde los acuerdos podrían ir en la misma línea. Mientras, en municipios como Turre o Dalías, los populares tendrán más dificultades, ya que IU-Para la Gente podría decantar el gobierno local, toda vez que en Vélez-Rubio las opciones se incrementan ante la presencia de Cs y Unidos por Vélez-Rubio.



En Íllar y en Huércal-Overa, el PP también ostenta la mayoría, si bien son territorios donde los socialistas se ven con opciones de hacerse con el gobierno mediante un pacto con Ucin, en el primer caso, o con Cs en el segundo. La formación naranja también será determinante para decidir el gobierno de Tíjola, donde los populares son mayoría.



Por su parte, el PSOE acumula los mayores apoyos de cara a encabezar un gobierno en Benahadux, donde se da uno de los escenarios más complicados después de que obtuviera tres concejales de los once del Pleno. Por su parte, el PP obtuvo otros tres, mientras que EiB consiguió 2, SB otros 2 y Cs 1.



Gérgal será también objeto de negociación de los socialistas, quienes han conseguido cuatro de los nueve concejales, por lo que precisarán el apoyo de Cs, que tiene dos, para imponerse al PP, que ostenta tres. Cs también determinará cuál será el equipo de gobierno de Vélez-Rubio con su único concejal, de decantará la balanza a favor del PSOE, que tiene cuatro, o a favor de Comprometid@s Con Vélez-Blanco, también con cuatro.



En Carboneras se abre un escenario especialmente complicado para los socialistas ante el auge de las fuerzas independientes que suman mayoría suficiente con la inclusión del edil del PP para conformar un equipo de gobierno. No obstante, desde el partido socialista ya han mostrado su voluntad de abrir diálogo en este y otros diez municipios.



De otro lado, la formación Almería Viva, en Felix, tendrá que decantarse por PSOE o PP para conformar el Ayuntamiento después de que obtuviera tres concejales frente a los dos que han cosechado cada una de las formaciones restantes.



GOBIERNOS CERRADOS



En cuanto a las mayorías, el PSOE liderará los consistorios de Abrucena, Alhabia, Alicún, Almócita, Alsodux, Antas, Arboleas, Armuña del Almanzora, Bacares, Bayárcal, Bédar, Bentarique, Cantoria, Castro de Filabres, Chirivel, Cuevas del Almanzora, Fiñana, Fondón, Garrucha, Instinción, Líjar, Lubrín, Nacimiento, Níjar, Ohanes, Olula de Castro, Padules, Paterna del Río, Pechina, Purchena, Santa Fe de Mondújar, Serón, Sierro, Somontín, Tabernas, Tahal, Terque, Las Tres Villas, Velefique, Viator, Vícar y Zurgena. El gobierno local de Urrácal está pendiente de decirse por parte de la Junta Electoral tras el empate.



Por su parte, el PP tiene asegurados los ayuntamientos de Abla, Alboloduy, Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Alhama de Almería, Balanegra, Bayarque, Beires, Benitagla, Benizalón, Berja, Canjáyar, Chercos, Cóbdar, Enix, Fines, Gádor, Huécija, Laroya, Laujar de Andarax, Lucainena de las Torres, Macael, María, Mojácar, Olula del Río, Oria, Pulpí, Rágol, Santa Cruz de Marchena, Senés, Sorbas, Suflí, Taberno, Turrillas, Uleila del Campo y Vera.



Cs por su parte, llevará las alcaldías de Lúcar, Albanchez y Los Gallardos, mientras que IU gobernará en Alcolea y Ucin lo hará en Albox. Otras formaciones independientes que se imponen en la provincia son Tod@s, en La Mojonera y Adepart en Partaloa.





