Los invernaderos de Almería, ‘vendidos’ si los agricultores no contratan el seguro agrario

Las continuas inclemencias meteorológicas así como la proliferación plagas y virosis hacen indispensable que los agricultores contraten el Seguro creciente para explotaciones hortícolas bajo cubierta



Invernaderos afectados por un tornado

ALMERÍA.- El pasado viernes, 1 de junio, se abrió el periodo de contratación del Seguro Creciente para Explotaciones Hortícolas Bajo Cubierta con importantes novedades que benefician que los productores aseguren sus explotaciones ante las continuas inclemencias meteorológicas, virosis y plagas. Entre las novedades destacan que “la Junta de Andalucía ha incrementado este año la subvención para los seguros agrarios, aumentando el importe del 40 al 70% de la subvención que reciben de ENESA”, explica Antonio Moreno, Responsable Regional de Seguros Agrarios de COAG Andalucía quien recuerda a los agricultores “que vivimos una etapa convulsa donde las inclemencias meteorológicas así como las enfermedades en nuestros cultivos están afectando gravemente la estabilidad de nuestra actividad agrícola, es por eso que la contratación del seguro debe ser una prioridad a todos los productores”.

Novedades

A parte del aumento de las subvenciones para la contratación del seguro por parte de las Administraciones competentes, entre las novedades para el Seguro Agrario de Hortícolas Bajo Cubierta para este año están:

· Modificación del periodo de garantías del cultivo de pimiento, aumentando de 8 a 10 meses. Con esta modificación se cubre todo el periodo de garantías de un ciclo normal.

· Se incluye la opción de que en caso de tener un siniestro posterior al 31 de marzo de virosis en los primeros estadios de la planta, al agricultor se le indemnizará con los gastos de semilla y semillero de la planta siniestrada.

· Revisión de la zonificación de Lucainena de las Torres (Almería). Los polígonos 29 y 30 han pasado de zona 4 a zona 2, de forma que estos asegurados tendrán una garantía del 100% en la cobertura por helada.

· Aumenta el precio de contratación del kilo de pimiento italiano de 0,65€ a 0,83€/kg mientra que el California naranja pasa de 0,60 a 0,68€/kg.

· Se amplía el plazo de contratación para el segundo ciclo de cultivos de hortalizas bajo cubierta con la garantía de virosis del 1 de diciembre al 31 de enero (hasta ahora el periodo de contratación era del 1 al 31 de enero).

Incidencias

Las consecuencias del cambio climático están haciendo mella en el sector agrario almeriense. En los últimos años, en concreto, las adversidades climatológicas están castigando con fuerza a los productores almerienses. Los tornados y las lluvias torrenciales, acompañadas en muchas ocasiones de granizo, se han llevado por delante en estas últimas campañas cientos de hectáreas de invernadero que se vieron gravemente afectadas en estructura y cultivo. “No podemos dejar nuestro medio de vida, la agricultura, abandonado a su suerte. Mirando al cielo y esperando que el tornado o la granizada pase de largo y no me arruine años de esfuerzo y trabajo. Hay que tomar conciencia de que lo asegurable no es indemnizable y gracias al trabajo que hacemos a través de la mesa de seguros agrarios estamos consiguiendo que las condiciones de los aseguramientos cada vez se adapten más a las necesidades de los agricultores. No podemos olvidarnos, que a esto hay que sumar las incidencias en cuanto a la proliferación de plagas y virosis”, concluye Antonio Moreno.

Por último, COAG Almería recuerda a los productores que para suscribir el seguro con la cobertura de virosis, la póliza tiene que estar contratada antes del trasplante o como máximo 15 días después, teniendo en cuenta que la garantía de virosis finaliza el 15 de septiembre.

Las personas que deseen contratar el Seguro Creciente para Hortícolas Bajo Cubierta pueden dirigirse a su oficina de COAG Almería más cercana donde personal técnico cualificado le informará con detalle de las distintas coberturas o llamando al 950554433.