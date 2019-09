Los festivales 'We love jazz' y 'Jazzbegote' llevan el swing a la provincia

El diputado provincial de Cultura y Cine, Manuel Guzmán; el alcalde de

La Diputación de Almería ha acogido este martes la presentación V festival de swing & jazz de Almería 'We Love Jazz 2019' y el XIII festival 'Jazzbegote', iniciativas que organizan de forma conjunta el Área de Cultura de la Institución Provincial y el Ayuntamiento de Carboneras.Según resalta en un comunicado la institución provincial, esta propuesta cultural consolida la apuesta de ambas instituciones por la música jazz, un estilo musical que cada vez cuenta con más seguidores en la provincia y con jóvenes que se animan a tocar en alguna 'big band'.Este año, 'We love jazz' y 'Jazzbegote' ofrecerán conciertos y talleres en diez municipios de la provincia, de forma que, además de Carboneras, se podrá disfrutar de estas actividades en las localidades de Abrucena, Alhama de Almería, Arboleas, Canjáyar, Gádor, Garrucha, Macael, Olula del Río y Paterna del Río del 14 de septiembre al 16 de noviembre.El diputado provincial de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha señalado que con este festival lo que buscan es fomentar la cultura de la música swing y jazz en la provincia. "Nos gusta que cada vez haya más personas aficionadas, como público y como músicos, a este estilo musical que llena las actividades que se programan en este foro", ha profundizado, antes de destacar la calidad de la programación con la presencia de artistas de prestigio internacional y de otros almerienses de "un grandísimo nivel".Por su parte, el alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo, ha agradecido el esfuerzo de todas las instituciones, entidades y personas implicadas en la difusión del jazz a través de estos festivales y ha añadido que "es una suerte contar con trece ediciones de 'Jazzbegote' y que esté tan consolidado a nivel provincial". "Carboneras va a acoger a todos los amantes del jazz de la provincia porque vendrá lo más granado a nivel nacional e internacional de este estilo de música", ha resumido.A la presentación también ha asistido el músico y presidente de la Fundación Indaliana para la Música y las Artes, más conocida como Clasijazz, Pablo Mazuecos, que se encargará de coordinar los talleres 'Ilusionando con el jazz'. Se trata de una actividad de formación que se desarrolla en seis municipios de la provincia y que culmina con un concierto didáctico, abierto al público en general, de la Big Band Clasijazz Swing & Funk. Fruto de estos talleres, la Diputación resalta la creación de varias 'big bands' en la provincia.En este sentido, Mazuecos ha recordado que durante estos años han llegado a más de treinta pueblos y que "son muchas las big band que se han consolidado como, por ejemplo, uno de nuestros baluartes más importantes de la provincia y que nos ha representado internacionalmente", la Big Bandarax, formada entre Gádor y Alhama, con "niños de primer nivel internacional". "Hay un relevo generacional con gente joven a la que hemos formado y que dirige a estas formaciones", ha subrayado.La programación se completa con el ciclo de conciertos 'We Love Jazz 2019', que se celebrará en cuatro municipios de la provincia a cargo de las formaciones musicales Rebeca Rods, 4jazzset, la Big Band Latina Clasijazz y Gata Brass Band.La institución provincial ahonda en que el festival 'Jazzbegote 2019' presenta una programación variada y atractiva que abarca desde la música gospel del coro de Rebeca Rods hasta el jazz flamenco de Antonio Lizana, pasando por la música primigenia de The Dixie Lab y las melodías cinematográficas de Music Show & Cinema y que se complementa con una programación específica dedicada a los más jóvenes con conciertos didácticos, talleres de creatividad musical y varias jam session."'We Love Jazz 2019' es el resultado de la colaboración de la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Carboneras, los ayuntamientos colaboradores y Clasijazz, Un trabajo conjunto para promocionar la música de jazz y ponerla al alcance de los vecinos y visitantes de la provincia", concluye la Diputación.La adquisición de entradas para asistir al XVIII festival 'Jazzbegote' se puede hacer en Internet en*el enlace 'www.giglon.com/todos?idEvent=abono-13-jazzbegote-carboneras'.--EUROPA PRESS--