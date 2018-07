AVE Málaga-Madrid





Los presidentes de Asempal, José Cano García, y de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez Cano, han insistido en que el AVE con Murcia "no puede sufrir ningún retraso más", por lo que han pedido que "se respete el calendario establecido para la llegada de la Alta Velocidad a Almería en 2023" dada su "preocupación" ya que "a punto de estrenar el mes de agosto, no se tienen noticias sobre los tramos que estaban programados y que deberían haberse licitado el pasado mes de junio".



Según han trasladado en un comunicado conjunto, los tramos Río Andarax-Níjar, Níjar-Los Arejos, Pulpí-Lorca, Lorca-Sangonera y Sangonera-Nonduermas "fueron prelicitados en el Diario Oficial de la UE en el mes de marzo con el objetivo de reducir plazos por el anterior ejecutivo" pero están aún "pendientes de licitación".



Así, los representantes empresariales afirman que no hay "respuesta ni señal alguna de las razones por las que se ha originado este retraso", de modo que "se han ido sucediendo cada semana las reuniones del Consejo de Ministros sin que las licitaciones de estos tramos hayan sido incluidas". No obstante, confían en que puedan figurar "en el orden del día del primer Consejo del mes de septiembre".



Para ambos dirigentes empresariales, esta realidad "rompe el cronograma" diseñado para la llegada del AVE a Almería en 2023 y genera "un escenario de incertidumbre para la provincia", ya que es una infraestructura "esencial para su economía". "Plantear cualquier retraso o modificación condenaría su futuro", han advertido.



Con esto, ha subrayado que "llevábamos demasiados años de retraso y ahora que teníamos fechas y proyectos comprometidos, nos encontramos con esta situación, por ello es clave que se cumplan los plazos para que se inicien las obras este mismo año, tal y como estaba programado".



Los presidentes de la Cámara y de Asempal, que remitieron hace semanas una carta al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, solicitándole una reunión institucional para conocer de primera mano los planes y actuaciones del Ministerio respecto a Almería, se muestran, no obstante, "expectantes y confiados" en que este encuentro "se produzca lo antes posible y el resto de los tramos del AVE Almería-Corredor Mediterráneo siga su curso conforme a la planificación e inversiones previstas".

