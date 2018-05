Los empleados de la subcontrata de parques y jardines acuerdan mejoras laborales en jornada y pluses

Parque Gloria Fuertes





El Juzgado de lo Social número 1 de Almería ha homologado este jueves el acuerdo laboral alcanzado entre los sindicatos UGT, CSIF y USO y la empresa concesionaria del servicio de Parques y Jardines de Almería, Cespa, por el que se ha accedido a que los empleados cuenten con una jornada laboral equivalente a la del Ayuntamiento de Almería más un dos por ciento, que se realizará durante los sábados.



Así consta en la resolución dictada 'in voce' y declarada en firme por el juez tras la conformidad prestada por los representantes sindicales, el representante de la empresa y el del comité de trabajadores, que han comparecido este jueves en sala para solucionar el conflicto colectivo planteado por UGT el pasado 22 de febrero ante una modificación de las condiciones laborales de los empleados.



El acuerdo, que despliega sus acuerdos a efectos desde el 1 de mayo, contempla también la revisión del plus consolidado con una subida salarial en función del IPC de 2017 a partir del este mes, lo que equivale a un 1,1 por ciento, y una nueva revisión a partir del 1 de enero del próximo año en función de los incrementos que se produzcan en el convenio estatal de jardines.



Los términos de la negociación, llevada al extremo, establecen que el resto de condiciones laborales y pluses que figuran en la nómina de los empleados se mantendrá como hasta ahora.



Tanto la parte social como la parte empresarial han mostrado al final de la sesión su intención de no recurrir el auto, que es de vinculación a terceros y poderes públicos, según ha señalado el juez durante su relato al pronunciar la resolución.



Desde el Ayuntamiento de Almería se anunció recientemente que Cespa mantendrá la prestación del servicio de parques y jardines después de que se anularan los pliegos para sacar de nuevo a concurso el servicio municipal tras detectarse un "vicio de forma", ya que los documentos suscritos por el técnico municipal no se correspondían con los que figuraban en el expediente de contratación.



Cabe recordar que la mesa de contratación del expediente relativo al contrato 'Servicios de conservación y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado urbano del término municipal de Almería' reclamó desistir del procedimiento que salía a concurso por 28,2 millones de euros e iniciar uno nuevo.





--EUROPA PRESS--