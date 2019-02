El portavoz del PSOE en El Ejido, José Miguel Alarcón





Los cinco concejales del PSOE de El Ejido (Almería) que han presentado en bloque su renuncia al cargo de concejal trasladaron al partido que no compartían "ni la estrategia ni el proyecto" que se seguía dentro del grupo municipal de lidera José Miguel Alarcón antes de presentar su renuncia al cargo, que se dialogó "hasta el último minuto".



En declaraciones a Europa Press, el aún concejal socialista Juan Godoy ha apuntado que la renuncia, a pocos meses de las elecciones municipales, se ha efectuado, por un lado, para que Alarcón pueda rodearse de "gente más identificada con él" en lo que resta de mandato y así "trabajar tranquilamente y hacer una lista"; y por otro lado, para "dar un toque de atención", ya que cree que la Ejecutiva Provincial también "tiene que dar alguna explicación".



"Hemos estado dando la cara por el partido, pero tiene que ser otra gente la que tome el relevo", ha apuntado Godoy, quien por otra parte ha negado que los ediles salientes vayan a irse a otro partido o pretendan formar una alternativa política. "Seguimos siendo miembros de la Ejecutiva municipal, no vamos a abandonar el partido", ha resaltado.



De igual forma, ha rechazado que la conformación de la lista que encabezará Alarcón para las próximas elecciones municipales haya estado relacionada con esta cuestión más allá de que el proyecto, según ha considerado, está en una línea con la que "no estamos convencidos".



"Somos conscientes de que hay compañeros que se sienten ofendidos y a ellos, pedirles perdón, pero estamos tranquilos", ha añadido Godoy, quien cree que los nuevos concejales que formen parte del grupo municipal "lo van a hacer bien" porque "es gente muy preparada y más afines al secretario general".



En esta línea, ha abogado por "seguir trabajando" por conformar una alternativa "ilusionante" en la izquierda que movilice a los ciudadanos de El Ejido, donde "la ultraderecha ha calado" y donde "el PP nos ha dejado en la ruina absoluta" mientras que sufre la falta de servicios, a su juicio. "Hace falta hacer un proyecto ilusionante y que la gente vote a la izquierda", ha recalcado.





--EUROPA PRESS--