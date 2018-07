Los Cursos de Verano de la UAL enfilan su recta final con la Master Class de Tomatito

El genio de la guitarra flamenca inicia junto a su hijo José ‘El Tomate’ la tercera edición de un taller práctico y único cuya realización reserva en exclusiva a la formación estival que ofrece la Universidad de Almería

ALMERÍA.- El nombre del seminario es ‘Sonanta 3’, con el dígito haciendo referencia a que se lleva a cabo por tercer año consecutivo. Por lo tanto, la última semana de los Cursos de Verano de la UAL ha dado comienzo con un taller consolidado y de gran éxito de matriculación, que además de contar con las sesiones prácticas que lo definen, se ha visto complementado en su programación con dos mesas redondas propuestas por la Peña ‘El Taranto’. Esa colaboración en la organización, sumándose también el Ayuntamiento de la capital, ha sido destacada por Pilar Jerez en la apertura de un curso que “representa el compromiso y la apuesta de la Universidad de Almería por integrar las enseñanzas artísticas en su oferta estival, dando espacio y voz a la música, y más concretamente a la guitarra flamenca”, ya que “representa la proyección de la UAL hacia el exterior a través de la colaboración con otras entidades”.

La directora de los Cursos de Verano ha recordado que se comienza así la última semana de una edición que “ha sido muy intensa”, y se hace con “dos propuestas musicales muy diferentes que van a dar cierre a la XIX edición, formada por 26 cursos, trayendo en torno a 375 ponentes que se han repartido en cinco sedes, que han podido compartir sus experiencias y conocimientos con casi 900 alumnos”. En referencia a ‘Sonanta 3’, realizado en el Museo de la Guitarra gracias a la cesión de “este magnífico espacio por parte del Ayuntamiento de Almería”, se presenta “bajo la modalidad de taller, y va a permitir a los alumnos que durante tres días, de manera muy práctica, puedan acercarse o profundizar, porque hay distintos niveles, en este maravilloso instrumento”.

Agradecida a los dos artistas “por su predisposición”, Pilar Jerez ha cedido la palabra a Tomatito, quien se ha declarado “encantadísimo” de estar en su curso: “Me da mucha alegría que haya gente a la que, como vosotros, le guste el arte flamenco y sobre todo la guitarra, que nos la metió dentro Paco de Lucía y gracias a él estamos aquí”. Ha agradecido a la Universidad de Almería la oportunidad de hacer realidad ya la tercera edición, refiriéndose también al Ayuntamiento y a la Peña ‘El Taranto’, de la que es socio de honor: “Desde pequeñillo estoy allí y con 12 años le toqué a Mairena, así que tengo buenos recuerdos”. Dirigiéndose directamente a los alumnos, se ha mostrado cercano al máximo: “Aquí me tenéis para preguntar y aprender de mi música”.

El concejal de Cultura, Carlos Sánchez, ha querido poner el acento sobre la ‘exclusividad’ de esta Master Class, algo que ha subrayado como muy relevante: “Hay que valorar algo que él ha dicho y que no puede pasar desapercibido, y es que a José lo llaman muchísimas veces para que haga esto por muchas universidades de España, por muchos sitios, y no lo hace, lo hace solo en su tierra, así que es un auténtico privilegio que los jóvenes de nuestra tierra puedan estar aquí con nuestro guitarrista más universal, con nuestro artista as internacional, mano a mano, y poder escucharle”. La colaboración con la Universidad de Almería es muy fluida, y también ha querido dejar constancia de ello: “Para nosotros es una satisfacción poder estar un año más con la UAL en sus Cursos de Verano, este año además con un motivo más especial si cabe como es el ‘25 Aniversario’ de nuestra universidad, la universidad de todos los almerienses”.

Por su parte, María del Carmen Hernández, directora académica del curso se ha manifestado feliz de “ver caras conocidas, algunos de la primera edición”, antes de “dar las gracias por la elección de este curso” sabiendo que será un acierto: “Habéis hecho muy bien en matricularos y vais a vivir una experiencia muy grata, yo diría que inolvidable, y lo digo sencillamente por el plantel de ponentes”. Carmela Hernández, profesora de la Universidad de Almería y también directiva de la Peña ‘El Taranto’, ha reconocido que “no se puede decir mucho más de Tomatito, un guitarrista universal avalado por un extenso y denso currículum, Premio Nacional de Guitarra y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, o su último Grammy, por citar solo lo más actual”.

En el taller está acompañado por su hijo, “joven pero suficientemente preparado, que ha dejado de ser una promesa para ser una realidad que acaba de publicar su primer disco, demostrando en este curso esa maestría que comparte con su padre, la seriedad en el trabajo y el respeto por la música”. Ha recordado la parte teórica incluida en la programación de este año y que se compone de dos mesas redondas organizadas por la propia Peña ‘El Taranto’, que se llevarán a cabo en los mismos Aljibes Árabes, su sede, y que llevan por título ‘De Tarantas y Tarantos’. La influencia y el papel de Almería en el origen de este palo contará con voces acreditadas para su análisis.