Los Cursos de Verano de la UAL analizan los retos que plantea el auge de los ciberdelitos

Arranca el curso ‘Nuevos retos en protección de datos, estrategias de seguridad y privacidad en la gestión pública y entidades privadas’. En el último año han aumentado en casi un 10 por ciento el número de infracciones realizadas de manera telemática o a través de internet.





ALMERÍA.- Durante tres días especialistas de los más importantes del panorama nacional van a tratar en el Hotel Elba de Almería de la protección de datos y las estrategias de seguridad y privada en la gestión pública y de entidades privadas. Lo harán en un Curso de Verano de la UAL dedicado a la nueva Ley de Protección de Datos.

Los datos personales son cualquier información sobre una persona física identificada o identificable. Proteger la esfera privada, personal y profesional no es solo responsabilidad de quienes legislan, pues una norma una vez legislada debe hacerse efectiva. En este aspecto, es clave otra perspectiva, la de la ingeniería. Y ambas se van a tratar en este Curso de Verano.

En la UAL existen grupos de investigación con importantes avances en los campos de Inteligencia Artificial, Computación cognitiva o Analítica de datos que proporcionan el bagaje necesario para formar a profesionales con la capacidad y competencia para crear sistemas que protejan los datos de acuerdo a la norma. “Este curso supone una ocasión única para que expertos de todos los ámbitos puedan compartir experiencias, actualizarse y formarse. Se ahondará en el conocimiento del dato personal además de proporcionar elementos para que la salvaguarda, por parte de la administración, de la corporación pública y/o privada, sea efectiva”, ha explicado el vicerrector de Planificación y Ordenación Académica, José Céspedes.

La directora del curso, Mari Ángeles Piedra, ha señalado que en la parte dedicada a la protección de datos “vamos ver ponencias muy interesantes destacando la conferencia en abierto de Ricard Martínez sobre el delegado de protección de datos, una figura nueva que es una salida profesional muy interesante para los graduados en Derecho o en Informática. También vamos a hablar del esquema nacional de seguridad”. Piedra ha asegurado que este será el primero de otros cursos con esta temática. “Hay 50 inscritos y mucha gente que se ha quedado sin plaza. Hay mucha avidez de conocimiento de ambos temas, protección de datos y seguridad, y vamos a continuar porque la temática lo requiere”.

José Antonio Álvarez, codirector del curso, ha señalado que “se ahondará en la perspectiva de la ingeniería sobre estrategia de protección de datos porque éstos residen en sistemas de información y los mismos tienen vulnerabilidades”. Para ello, el curso cuenta con la participación de especialistas y como la “inestimable ayuda de la Guardia Civil con Enrique Ávila uno de sus máximos ponentes en seguridad y profesionales que blindan al sector financiero”.

Por su parte Arturo Prieto, comandante de la Guardia Civil de Almería, ha manifestado la importancia que hay que darle a la seguridad. “Es cara, molesta y no nos damos cuenta de su valor hasta que se quiebra y la gente tiene que darle la importancia que tiene porque la quiebra de la seguridad es una realidad y más en un mundo digitalizado”. Un mundo en el que caben todo tipo de delitos. “El abanico son todas las infracciones penales, desde el ciberterrosimo hasta estafas organizadas por internet”. Delitos que van en aumento puesto que “en el último año se han incrementado cerca de un 10 por ciento las infracciones penales realizadas con herramientas telemáticas o internet. Estamos hablando de cifras que siempre han sido exponenciales y, por tanto, de un dato preocupante de aquí a 5, 6 o 7 años”.

La ponencia inaugural la ha ofrecido Borja Adsuara, abogado y consultor, experto en Derecho Digital. En su intervención ha aclarado algunos conceptos fundamentales de lo que es la protección de datos. “Nos estamos volviendo un poco locos con este tema y la gente no sabe realmente que lo que se protege no son los datos, sino la intimidad de las personas e incluso la libertad para que cada uno hagamos con nuestra intimidad lo que queramos y con nuestros datos también. Yo creo que se está utilizando como comodín esto de la protección de datos para contestar a cualquier petición, a la administración, etc. Y creo que conviene frenar porque se refiere a la vida privada de la gente, no a la esfera pública”. En este sentido ha halado de la decisión de la Audiencia Nacional a favor de la publicación de la lista de morosos al considerar que la sociedad tiene derecho a conocer quiénes son los defraudadores.

Adsuara explica que se está llegando a extremos como que un delincuente se respalde en la protección de datos cuando se le graba cometiendo un delito. “El límite están en la protección de la intimidad de las personas. Lo que está prohibido es captar datos personales sin consentimiento y utilizarlos sin consentimiento pero para vivir en sociedades es necesario compartir una serie de datos. La gente se confunde entre lo que tecnológicamente es posible y lo que jurídicamente no se debe hacer”.

