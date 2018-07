Los Cursos de Verano dan continuidad al nombramiento de Weiss como Honoris Causa

La Universidad de Almería pone un magnífico colofón a su Aula de Astronomía con un curso que recuerda que “aquí se hace ciencia de calidad” y propone a la sociedad su disfrute “en un lugar privilegiado”



Jorge Iglesias Páramo y Antonio Manuel Puertas López

ALMERÍA.- El título ya es sugerente de por si al llamarse “Un paseo por el Universo: Astronomía para disfrutar”. De carácter teórico-práctico, este curso de verano que ocupará tres días en el programa general de esta XIX edición pretende desarrollarse desde la frescura, como ha querido dejar claro uno de sus directores, Jorge Iglesias Páramo, científico titular del Instituto de Astrofísica de Andalucía: “Es lo que pretendemos, que sea una forma de aprender Astronomía disfrutando, refrescante”. Agotadas las plazas allá por la mitad del plazo de matriculación, está claro el interés por esta ciencia: “Todas las culturas desde la antigüedad han mostrado su curiosidad por el cielo, y en el programa intentamos, por un lado, dar unas cuantas ponencias más teóricas, no de nivel muy avanzado pero sí componentes profesionales, y por otro ofrecer una vertiente práctica que se desarrolla en el Observatorio de Calar Alto”.

Sin duda, y en palabras del también director Antonio Manuel Puertas López, profesor titular de Física Aplicada de la UAL, la Universidad de Almería “trata con cariño la Astronomía durante todo el año con su Aula dedicada a esta ciencia, que tiene una gran asistencia de público en general y no solo de los alumnos de la propia UAL o de grados afines a la Astronomía, sino de personas que no están vinculadas con la universidad pero que vienen porque les interesa, así que es fundamental para concienciar a la sociedad de que estamos en un lugar privilegiado, en el que se hace ciencia de calidad y que además tenemos un entorno que nos lo permite y podemos observar el cielo mucho mejor que en otro sitios”. Además, en su caso se ha dado continuidad al reciente nombramiento de Rainer Weiss como Doctor Honoris Causa de la UAL, ya que en su propia ponencia ha ofrecido “una visión de lo que es una onda gravitacional y su importancia”.

La materia de estudio del genial físico estadounidense que le valió el Premio Nobel en 2017 ha tenido cabida en un curso de verano que trata de “exponer las bases físicas de la Astronomía, de la Astrofísica, explicando la parte de la Física necesaria para interpretar correctamente cómo es el cielo, cómo lo vemos, cómo podemos aprender de la luz que nos llega”. Se ha plasmado desde la espectrometría, “cómo podemos conocer las propiedades de diferentes estrellas a partir de solo mirarlas, y desde algo que ahora está más de moda, que son las ondas gravitacionales”. Según el propio Puertas, el nombramiento de Rainer Weiss ha sido “un gran respaldo”, al igual que lo es que “afortunadamente la Astrofísica suscita el interés de la sociedad, es una ciencia que se siente como muy cercana, porque se puede mirar al cielo en cualquier momento y se siente la cercanía de las estrellas, si bien luego por detrás hay mucho trasfondo matemático y físico”.

Sobre la fantástica localización de la provincia y sus condicionantes para estudiar y conocer la Astronomía también ha hablado Jorge Iglesias, convencido de que “las observaciones nocturnas que se incluyen en el curso “les va a encantar a los alumnos”. De hecho, ha abundado al respecto al aseverar que “sin duda alguna Almería es un lugar privilegiado para disfrutar de la Astronomía porque tiene a 50 kilómetros de la ciudad el principal observatorio de la Europa continental, en el Calar Alto, y ahí se desarrollan proyectos punteros con una instrumentación muy avanzada, así que es una oportunidad que nadie se puede perder”. Él ha abierto el curso con una ponencia en la que ha ofrecido una aproximación sobre las constelaciones, “intentando clarificar conceptos muy básicos pero que no todo el mundo los tiene claros”.

Para Puertas ha sido importante subrayar “una cosa que los físicos tienen muy asumido, pero la sociedad no tanto, y es que no podemos entender el universo en toda su grandiosidad sin ir a lo más pequeño, sin ir a la física cuántica, necesitándose lo aprendido en ella sobre partículas subatómicas por ejemplo para poder entender lo que pasa en el universo a gran escala”. Con ello ha querido dejar claro que “hay que entender todo en su conjunto” y que “no podemos entenderlo como partes inconexas, sino todo un conjunto global”. De este modo se ha diseñado el programa del curso que dirige junto a Jorge Iglesias, con el atractivo de una temática que explica ‘La vida secreta de las galaxias’, ‘Los entresijos de una misión espacial’ o ‘El sol como reloj’, entre otras cuestiones del máximo interés no solo para los investigadores sino para los ciudadanos.