Los tres varones de 23, 28 y 31 años que permanecen ingresados en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería) y el hombre de 41 que se encuentra en el Hospital Torrecárdenas de la capital tras la colisión que se registró el pasado viernes entre un autobús de trabajadores y un turismo en Cuevas del Almanzora con 26 involucrados, evolucionan "favorablemente".



Así lo han trasladado a Europa Press fuentes sanitarias, quienes han precisado que todos ellos siguen en planta después de que durante el fin de semana uno de los heridos recibiera el alta médica mientras que, de forma paralela, los investigadores mantienen abierta la investigación para determinar los motivos del accidente.



En esta línea, la Guardia Civil de Tráfico mantiene abiertas las pesquisas y examina un vídeo que fue grabado momentos antes del accidente en el que se observa cómo el presunto turismo siniestrado circula mientras invade los dos carriles de la vía, por lo que su conductor --aún en el hospital-- podría ser investigado por conducción temeraria según avancen las averiguaciones. Aún no han trascendido los resultados de las pruebas de alcohol y drogas.



Fueron un total de 26 las personas que resultaron heridas tras la colisión entre un autobús y el coche en el kilómetro ocho de la carretera A-332 en Cuevas del Almanzora, de forma que 16 fueron trasladadas a centros de salud y hospitales próximos, mientras que otras diez personas fueron atendidas en el lugar del accidente.



Fuentes del servicio unificado de Emergencias 112 Andalucía y fuentes sanitarias explicaron a Europa Press que los hechos tuvieron lugar poco antes de las 17,40 horas, cuando se habría producido el impacto que ha hecho que el autobús cayera por un desnivel "a tres o cuatro metros de altura".



Los 16 heridos evacuados fueron distribuidos entre los hospitales de La Inmaculada en Huércal-Overa y el centro hospitalario de referencia de Almería, el Hospital Torrecárdenas. Además, otra decena de personas fueron atendidas por los dispositivos de atención primaria, sin necesidad de traslado a ningún centro hospitalario.



Hasta el lugar se desplazaron también, alertados por el 112, Protección Civil, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, y Bomberos del Levante, que excarcelaron a una persona atrapada en un vehículo y ayudaron a otros cuatro heridos a salir del habitáculo en el que se encontraban.



El servicio unificado de emergencias precisó que el autobús, que transitaba por la vía que comunica Cuevas del Almanzora con Águilas (Murcia), transportaba a un total de 23 trabajadores más el conductor, de modo que tras el impacto con el vehículo se precipitó por un pequeño desnivel.



No obstante, fuentes del Bomberos del Levante incidieron en que el autobús no llegó a volcar y se mantuvo estable en su caída por el terraplén, lo que evitó que los pasajeros salieran despedidos del vehículo.



Las primeras hipótesis del siniestro apuntan que el conductor del turismo, de unos 30 años y que viajaba acompañado, efectuó un adelantamiento y chocó de frente contra el autobús, que abandonó la vía mientras a causa del impacto, si bien los extremos se encuentran aún bajo investigación. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vera se ha hecho cargo de las diligencias.





