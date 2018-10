Los tres caballos involucrados durante la madrugada de este viernes en un accidente que ha tenido lugar en la autovía A-7 a la altura de Roquetas de Mar (Almería) que han provocado un accidente múltiple con un herido leve procederían de una parcela "privada" cercana a la zona y no de un club hípico situado en el cortijo Las Palomas.



Fuentes de la dirección del club hípico Arena de Aguadulce han explicado a Europa Press que a lo largo de la mañana han recibido diferentes llamadas de vecinos y particulares en relación al accidente, por lo que han querido aclarar que los equinos no proceden de sus instalaciones, donde además existen cuadras para el cuidado de los animales.



Fue sobre las 6,30 horas en el kilómetro 430+7 sentido Almería de la Autovía del Mediterráneo, cuando un conductor que circulaba por el carril izquierdo atropelló a un caballo que había invadido dicho carril.



Tras dicho choque, otro conductor que circulaba detrás del primer turismo impactó contra otro caballo y, acto seguido a raíz del intento de maniobra evasiva, chocó con el coche que ya había arrollado al primero de los caballos. Acto seguido, un tercer vehículo atropelló a un tercer ejemplar.



Pese a la aparatosa sucesión de hechos, que provocó retenciones de una hora en la zona, los conductores no sufrieron heridas graves y solo uno de ellos tuvo que ser evacuado al Hospital Torrecárdenas de Almería para ser tratado de las lesiones provocadas por el impacto, mientras que los caballos sí resultaron gravemente heridos, aunque no se ha podido precisar si alguno de ellos habría fallecido.



La Policía Local recibió un aviso sobre las 5,45 horas en el que se alertaba de que había varios caballos sueltos. Asimismo, desde la gasolinera cercana al enlace ubicado en el punto kilométrico 429 de la autovía se alertó también de que varios caballos procedentes de la citada zona habían entrado en la autovía.



La empresa de mantenimiento de la vía dio por solventada la incidencia sobre las 8,50 horas. Por el momento, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre el origen de los caballos que invadieron la carretera.



Los agentes actuantes efectuaron pruebas de alcohol a los conductores que dieron resultados negativos, de modo que las diligencias han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Roquetas de Mar (Almería).





