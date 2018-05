Lorenzo: “El PP de Amat y de la Diputación es cómplice del maltrato continuado del Gobierno de Rajoy a la provincia”

El PSOE lamenta que el PP rechace instar a Rajoy a incluir enmiendas al PGE para Almería y que niegue una tarifa especial para los billetes de tren y avión a falta de AVE



Parte de los diputados socialistas en un momento del pleno

ALMERÍA.- El Grupo Socialista en la Diputación Provincial ha lamentado que el equipo de Gobierno del PP haya vuelto a dar la espalda a la provincia y no haya defendido los intereses de los y las almerienses por encima de sus siglas políticas. En este sentido, el PSOE ha reprochado al Grupo Popular en la institución provincial su voto contrario a dos mociones socialistas que defendían el desarrollo económico y social de Almería y que, ante una nueva negativa de la bancada del PP no han sido aprobadas.



En primer lugar, los socialistas han pedido en la sesión plenaria de esta mañana que la Diputación Provincial, como institución supramunicipal, exija al Gobierno de Mariano Rajoy que incluya en los Presupuestos Generales del Estado una serie de enmiendas para poder realizar obras de vital importancia para la provincia y que, además, se reclaman anualmente desde 2012. Los Presupuestos de 2018 “sitúan a Almería como la provincia española con menor inversión por habitante, con 80 euros, frente a los 217 euros de inversión media para el conjunto del país”, ha puesto de manifiesto el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, quien ha enumerado las principales obras pendientes con Almería por parte del Ejecutivo del PP.



El portavoz del PSOE ha reconocido sentir “vergüenza” al escuchar los argumentos esgrimidos por el portavoz del PP y vicepresidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, para no votar a favor de los intereses de la provincia y de sus habitantes. Así, le ha dicho que “defiende lo indefendible” en lugar de “escuchar lo que pide la sociedad almeriense” como son las obras en materia de infraestructuras, o las eléctricas o las hídricas pendientes.



“Ustedes, con su voto y su silencio están siendo cómplices del castigo permanente al que está sometiendo el Gobierno de Mariano Rajoy a nuestra provincia en la que no ha invertido ni un euro en cinco años y a la que lastra en su desarrollo y condena, año tras año”, ha manifestado Juan Antonio Lorenzo. Ha subrayado que los Presupuestos de 2018 nada dicen acerca la ampliación de la desaladora de Carboneras y las conducciones al campo de Tabernas, o las partidas necesarias para reparar la desaladora de Cuevas. “Tampoco hay partida para la prevención de inundaciones en el río Antas, el río Adra o en la Balsa del Sapo, como tampoco ha reservado partidas para ampliar las estaciones depuradoras de Adra, El Ejido y Roquetas”, ha añadido.

El Gobierno, ha asegurado, debe “cumplir la ley y subvencionar el agua desalada según la ley” y también ve “imprescindible” que el Gobierno del PP vuelva a incluir la línea eléctrica Vera-Baza-Caparacena en la planificación de la red de transporte eléctrico “por ser un proyecto de vital importancia para el desarrollo de nuestra provincia”.



“Ni el tercer carril A7 hasta El Ejido, ni la mejora de accesos de Almería por Viator, Roquetas por El Parador o El Ejido; nada hay de la rotonda del municipio de Los Gallardos que cuesta 400.000 euros; no hay nada del AVE con Murcia y Granada y, encima, quieren dejar el Corredor Mediterráneo con una sola vía”, ha relatado. En materia de seguridad, los socialistas exigen recuperar las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, además de las construcciones de la comisaría en Roquetas de Mar y nuevo cuartel Guardia Civil Vícar. A todo esto se ha opuesto esta mañana el PP en sesión plenaria.



“El PP no quiere el Corredor para Almería”

“Pedimos cuestiones que no están en los Presupuestos y que deben estar. ¿Es que tienen algún problema en pedir a Rajoy y al Gobierno de España lo que cada año nos niegan?”, les ha preguntado a los diputados y diputadas del Grupo Popular. “Están siendo cómplices de que su partido siga adormeciendo el desarrollo de esta provincia y siguen engañando a la población a la que no dicen la verdad sobre el castigo de su partido hacia Almería”, ha insistido Lorenzo.



En cuanto al Corredor Mediterráneo, una obra “crucial” para los socialistas para impulsar el desarrollo económico de la provincia, el portavoz socialista ha recriminado al PP que lo deje en una vía el proyecto cuando, inicialmente era de doble vía. “El futuro económico de la provincia es que esté en un corredor y no en una esquina, en un corner, pero ustedes del PP tienen un plan macabro para la provincia y es dejar que el Corredor no pase por la provincia y por eso no van a invertir en el AVE Almería-Granada y por eso lo dejan solo en una línea”, ha acusado Juan Antonio Lorenzo al PP de Diputación que actúa, en su opinión, en “connivencia con el Gobierno de Rajoy” para “aislar definitivamente a la provincia”. “El Corredor necesita dos líneas como mínimo para llegar a Algeciras, y aquí estaremos en una carretera segundaria con su beneplácito”, ha añadido.



Tarifa Alcazaba

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial lamenta, igualmente, que el equipo de Gobierno del PP haya rechazado una moción para instar al Ministerio de Fomento a bonificar los desplazamientos tanto ferroviarios con Sevilla y Madrid como aéreos con Madrid y Barcelona hasta que Almería no cuente con la línea de alta velocidad en servicio, un proyecto que acumula por culpa del Gobierno de Mariano Rajoy un retraso de cinco años.



El diputado socialista, Francisco García, ha explicado la moción socialista para conseguir del Ministerio de Fomento una tarifa reducida, que podría denominarse tarifa Alcazaba, y que serviría para abaratar el coste de los billetes mencionados y compensar, así, el retraso y las molestias que está ocasionando la inexistencia de la alta velocidad en la provincia. Además, de la tarifa reducida en vuelos y viajes de tren citados, los socialistas proponían que el Gobierno central realice un plan promocional turístico anual de la provincia con una partida consignada en los Presupuestos Generales con el objetivo de que se dé a conocer en todo el país “su riqueza, cultura y gastronomía”, ha expresado García. El voto en contra del PP ha hecho inviable que esta moción saliera adelante.

Por otro lado, los socialistas han apoyado los diversos planes provinciales en materia de Deporte, Cultura y Fomento presentados esta mañana para su aprobación en pleno de Diputación, pero han advertido de que, muchos de ellos, como el de caminos rurales “vienen ya precocinados” y, en este caso concreto, “se ha perdido una oportunidad de oro para sumar a estos 10 millones de euros del plan de caminos rurales, otros 8 que la Junta ponía sobre la mesa para el mismo fin” siendo la Diputación de Almería “la única de Andalucía que se ha negado a sumarse a esta propuesta de la Consejería de Agricultura”, ha lamentado el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo.



PSOE entrega buorfax alcaldesa Cantoria

Por otro lado, en el turno de ruegos y preguntas, el portavoz socialista ha facilitado al presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, una copia del burofax que le envió hace dos semanas la alcaldesa de Cantoria y que asegura no haber recibido hasta la fecha. En el citado documento la regidora socialista solicitaba una cita con Amat para debatir sobre el futuro de la UTAM de la localidad. Antes de enviar el burofax, la alcaldesa, Purificación Sánchez, llamó en numerosas ocasiones a la institución provincial sin que se le diera contestación a sus llamadas.