Localizado un cultivo con 232 plantas de marihuana en una vivienda ocupada en Roquetas de Mar

Plantación de marihuana localizada en una vivienda ocupada de Roquetas





La Guardia Civil ha localizado un cultivo con 232 plantas de marihuana en una vivienda ocupada de Roquetas de Mar (Almería) junto a gran cantidad de material empleado para maximizar el rendimiento de la plantación.



Según informa el Instituto Armado en un comunicado, una primera inspección de la vivienda permitió comprobar que parecía no residir nadie mientras que los vecinos alertaban de que podía estar dedicada exclusivamente al cultivo de marihuana, lo que se confirmó tras acceder a su interior al comprobar que carecía del mínimo mobiliario para su uso al no contar con aseo, cocina, comida o ropa.



Durante el examen de la vivienda, los agentes localizan repartidas por todas las habitaciones 232 plantas de marihuana, 19 lámparas de alta potencia, 19 balastros, 19 reflectores, dos extractores de aire, tres split de aire acondicionado, dos máquinas de aire acondicionado portátil y cinco ventiladores. Todo ello se nutría de un enganche ilegal a la red eléctrica, que es neutralizado por técnicos de la compañía suministradora.



La investigación permanece abierta y no se descartan detenciones de los responsables de la plantación. Las diligencias se han puesto a disposición del Juzgado en funciones de guardia de Roquetas.

--EUROPA PRESS--