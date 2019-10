Las Tardes del IEA se despiden con anécdotas de los años de esplendor del cine en Almería

Guzmán en Las Tardes del IEA





Las Tardes del IEA, actividad que impulsa el Instituto de Estudios Almerienses del Área de Cultura y Cine de la Diputación Provincial almeriense, se despidieron hasta el año que viene con una sesión dedicada a las 'Anécdotas del cine en Almería'.



Los escritores y periodistas Eduardo del Pino y Juan Gabriel García repasaron algunos de los capítulos más singulares y divertidos vividos por algunos de los miles de almerienses que, con su trabajo y esfuerzo, contribuyeron a hacer realidad la historia del cine en la provincia de Almería. El acto terminó con la actuación musical de Ensemble Diesis.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, saludó al público y presentó a los ponentes. "Qué mejor momento para hablar de cine cuando ya hemos empezado con el pistoletazo de salida de las actividades previas a la inauguración del Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, que tendrá lugar el 16 de noviembre. En esta Tarde del IEA se destaca el importante papel protagonista de los almerienses que son la historia viva del cine en nuestra tierra", señaló Manuel Guzmán.



Por otro lado, el diputado resaltó la apuesta de la Diputación por el séptimo arte en la provincia de Almería y, como ejemplo de ello, ha recordado el impulso que se le ha dado al Área de Cultura con su nueva denominación de Cultura y Cine.



Por último, Manuel Guzmán hizo un balance muy positivo de las Tardes del IEA, "una propuesta que saca la cultura a la calle a través de un formato original, de una forma amigable y atractiva, revitalizando el casco histórico de la ciudad".



Eduardo del Pino comentó una serie de fotografías de los años 60 y 70 que sobresalen por la intrahistoria que cada una de ellas contiene. Sean Connery perdido entre el público de un partido entre el Almería de entonces y el Iliturgi, Claudia Cardinale deslumbrando con su belleza, la mirada curiosa de los niños en el rodaje de 'El viento y el leó', la etapa de la Vuelta Ciclista a España que partió desde el Mini-Hollywood*, imágenes que evocan "la inocencia y la ilusión con la que se vivían los rodajes en aquella Almería".



Por otro lado, Del Pino puso el acento en la que considera la gran película del cine en Almería: 'Lawrence de Arabia'.



"Fijaros si fue importante que me costó trabajo encontrar a alguien que no trabajara en este rodaje. Hasta el zapatero de la calle Mariana, Manolo Salinas, que ya ha fallecido, trabajó haciéndole las botas a Anthony Quinn. Hasta los personajes de mi barrio que se ponían a tomar el sol en la Plaza Vieja, que nadie les conoció ni oficio ni beneficio nunca, llevaban en su carnet de identidad sentimental el título de actores de cine porque trabajaron como extras en esta película", remarcó.



Por su parte, Juan Gabriel García enumeró los principales acontecimientos de la historia del cine en la provincia de Almería como el primer rodaje, las grandes producciones o la consolidación del western con las películas de Sergio Leone.



"La historia del cine en la provincia de Almería constituye uno de los capítulos más amables y significativos de cuantos ha vivido nuestra tierra en las últimas décadas. Queremos reivindicar la figura del extra y de todos los almerienses que trabajaron en las películas. El objetivo es conocer, defender e impulsar nuestra historia y la vinculación de la provincia de Almería con los rodajes", dijo.



En este sentido, García ensalzó al figurante José Galera Balazote, conocido como Pepe 'El Habichuela', como uno de los personajes más memorables y queridos que ha dado el cine en Almería.



Además, García relató recuerdos de Giuliano Gemma, de Terence Hill cuando comía gambas con Bud Spencer, los que plasma Arnold Schwarzenegger en sus memorias, la historia de la familia Fernández, del matrimonio Salcedo-López, la aventura de Ricardo Yanguas como doble de luces de Lee Van Cleef, la historia de la canción Fiesta de The Pogues, entre otros temas.



Por último, García invitó al público a que visite la web y redes de almeriacine para participar en la iniciativa que este espacio pionero en internet de difusión y reivindicación del séptimo arte en la provincia ha impulsado con el objetivo de recopilar fotos de almerienses para que compartan sus experiencias como figurantes.



El quinteto de cuerda Ensemble Diesis ofreció una actuación para cerrar esta Tarde del IEA en la que interpretaron populares temas de música de cine.





