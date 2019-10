'Las tardes del IEA' cuelgan el cartel de lleno en su primera cita otoñal dedicada al jazz

Las tardes del IEA dedica su primera cita al jazz





'Las tardes del IEA' han colgado el cartel de lleno en su primera cita otoñal, dedicada al jazz, en la que se ha ofrecido un coloquio liderado por Ramón García, Pablo Mazuecos y José Santiago e ilustrado con una proyección cinematográfica sobre la historia de este estilo musical en la ciudad y la provincia.



El evento tuvo como colofón un concierto de la Clasijazz Quintet "bajo la luz de la luna", según ha indicado la institución provincial en una nota. El diputado provincial de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, se ha mostrado "satisfecho" por la respuesta del público a un evento dedicado a uno de los estilos musicales que "más calado ha tenido en las últimas décadas en el ambiente cultural de toda nuestra provincia y, más concretamente, en la ciudad de Almería, donde se han desarrollado muchos de los eventos más significativos".



En este sentido, ha asegurado que 'Las tardes del IEA' es una iniciativa para "sacar el Instituto de Estudios Almerienses a la calle y acercar su actividad y miembros a la ciudadanía" al tiempo que ha adelantado que esta iniciativa quiere salir también a la provincia.



Del mismo modo, ha destacado que la primera de las tres citas de octubre no sólo es un "eje dinamizador de la cultura y del casco histórico, sino también una plataforma para dar a conocer el IEA como referente cultural de la provincia de Almería".



Por su parte, el moderador del coloquio, Ramón García, ha destacado que "hablar del jazz en Almería es hablar de 50 años de historia". "Tenemos poco tiempo para hablar algo tan bonito y amplio sobre una música que está muy alejada de nuestra provincia en sus orígenes pero que ha calado tanto en la provincia de Almería", ha añadido.



Mazuecos ha recordado como desde su adolescencia pudo disfrutar del Jazz en la capital y como viajaba desde su Roquetas natal para disfrutar de él. "Hoy vamos a poner en valor décadas de historia que otras provincias no tienen", ha indicado. Del mismo modo, ha hablado del presente: "Clasijazz ha implementado la oferta formativa de la provincia de Almería a cientos de jóvenes de todo el territorio en el que se ve el apoyo de la Diputación para sacar el Jazz a la provincia".



De otro lado, Lardón ha abordado las raíces y el origen del Jazz en Almería están en pleno centro: "El Pub Georgia, que abrió Serafin Cid en 1978, en Calle Padre Luque , ha vivido casi un cuarto de siglo de conciertos, colaboración institucional y participación en los festivales de jazz y eventos de la provincia. Abordar la historia del jazz y del Georgia es abordar una historia emocional y de la juventud que coincidió con la época de la movida".



En el coloquio se ha profundizado en los momentos clave de la introducción y popularización de este estilo musical en nuestra tierra: Sus inicios con la inauguración y años dorados del primer club de jazz en la capital, el Georgia Jazz Club y la figura de su fundador, Serafín Cid, la creación de la Asociación Amigos del Jazz, la organización de los Festivales Internacionales de Jazz y, como no, el surgimiento de la edad moderna del jazz almeriense, tras la creación de la Asociación Clasijazz, puntera a nivel mundial.





--EUROPA PRESS--