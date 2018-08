Las Pymes de Almería contarán con planes de igualdad

Aprobada la modificación presupuestaria que permitirá firmar un convenio con Almur



Imagen del pleno

ALMERÍA.- El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado, con la abstención de Izquierda Unida, una modificación presupuestaria que es el primer paso de cara a firmar un convenio entre la administración local y la asociación de mujeres empresarias de Almería (ALMUR) para ofrecer planes de igualdad a todas aquellas empresas de la capital con menos de cien trabajadores.

La modificación presupuestaria llevada este lunes a Pleno permite al Área de Familia e Igualdad de Oportunidades destinar 28.000 euros a la puesta en marcha de este convenio. Un acuerdo en el que el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha puesto mucho interés, recuerda la concejala delegada, Rafaela Abad. Insiste la edil en lo oportuno de ofrecer a las pequeñas y medianas empresas de Almería la posibilidad de contar con un estudio de igualdad a medida gracias al asesoramiento de ALMUR.

El convenio, que se firmará a lo largo de las próximas semanas, viene a ser el resultado de los encuentros mantenidos entre la junta directiva de la asociación de mujeres empresarias, presidida por Margarita Cobos, y el alcalde y buena parte del Equipo de Gobierno municipal, de cara a la empleabilidad femenina en la ciudad. Los planes de igualdad “vienen a prever diferentes situaciones del personal de una empresa de modo que las bajas por maternidad, los horarios flexibles y la posibilidad de compaginar vida laboral y familiar sean vistas como oportunidades y no como conflictos”, apunta Fernández-Pacheco.

Por su parte, la concejala ha recogido el guante ofrecido por ALMUR para llegar con planes de igualdad no sólo a las grandes empresas (que son las que habitualmente cuentan con este tipo de estudios), sino también a aquellas otras con pocos trabajadores. Una apuesta que redundará, entiende, “en el emprendimiento en femenino”.

Luces navideñas

No ha sido ésta la única modificación presupuestaria aprobada en el Plenario. Con el sí del PP y C's y la abstención del grupo municipal socialista e IU ha salido adelante otra modificación que permitirá la contratación de un túnel de luces navideñas que pretende ser “una nueva atracción turística”, como ya lo fuera la bola de luz instalada el año pasado en la Plaza de la Catedral. Así lo ha defendido el concejal de Cultura, Carlos Sánchez, que ha mantenido que esta apuesta no sólo gusta a los almerienses, sino especialmente a los hosteleros y comerciantes del centro “que ven en este elemento singular un atractivo para clientes y consumidores”.

Se trata, en este caso, de una modificación presupuestaria de 305.000 euros que proceden de los sobrantes del Plan de Playas “por la baja planteada por la empresa a la hora de ofrecer el mismo servicio”, de los servicios generales del Área de Hacienda y del mantenimiento de los itinerarios ciclistas. “En este último caso, no quiere decir que no habrá mantenimiento, sino que éste se incluye en el Plan Municipal de Mantenimiento aprobado recientemente y que se ocupará también de los carriles bici”. En definitiva, ha defendido Sánchez, no se ven disminuidos los servicios y sí se mejorará la iluminación navideña”.

Hospital Provincial

También, el Pleno ha aprobado de forma inicial y provisionalmente (en el caso de que no se presenten alegaciones), la propuesta de modificación puntual del PGOU de Almería, de las fichas número 51 y 52 del Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos referidas al ámbito del Hospital Provincial, objeto actualmente de rehabilitación por parte de la Diputación Provincial.

El objeto de la modificación, la número 65 que se realiza del Plan General vigente, es básicamente cambiar las fichas 4-51 y 4-52 del citado catálogo en lo que respecta a las posibles actuaciones que puedan realizarse en el pabellón dedicado a Hospital Infanto-Juvenil, construido en 1944, y que ocupa el espacio libre que históricamente existió y al que tenían fachada el Hospicio, el Hospital Real Santa María Magdalena y el Pabellón de San José.

La propuesta de modificación, aprobada con el apoyo unánime de la Corporación, será ahora sometida a exposición pública por el plazo de un mes desde la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia y en el tablón de anuncios, de forma que cualquier interesado pueda presentar alegaciones. La propuesta añade la solicitud de informe a la administración competente para la protección de los bienes culturales afectados, esto es, la Consejería de Cultura de Andalucía.

Al hilo de este punto, el concejal delegado de Vivienda y Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Castellón, ha recordado que la segunda fase de rehabilitación del Hospital Provincial está pendiente de adjudicación. Ha puesto, además, de relieve ante la oposición que “defender el patrimonio es algo que se demuestra con hechos y no sólo con palabras”, en alusión a la rehabilitación que hoy en día se está desarrollando en este edificio y en el de la antigua Estación, la que va a iniciar el Ayuntamiento próximamente en el entorno de la Alcazaba “y la que no tiene fecha en el Cable Inglés y la propia Alcazaba, competencias las dos construcciones, de la Junta de Andalucía”.

Mociones

Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este lunes varias mociones. Entre ellas, con 'sí' de PP, PSOE y C´s y la abstención de IU, la defendida por los socialistas de cara a promover un programa de actos de conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española. Una moción que el concejal de Cultura, el popular Carlos Sánchez, ha animado a que se presente también en los ayuntamientos de Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana porque, como ha replicado al socialista Pedro Díaz, “no se puede venir a defender la Constitución de la mano de quienes quieren destruirla”.

Palabras dirigidas en alusión a Bildu, Podemos o ERC, “que son los que apoyan el Gobierno socialista de Pedro Sánchez”, el que ha propuesto, “para lavarse la cara, esta moción en los ayuntamientos”, ha entendido el Grupo Municipal Popular. De hecho, Carlos Sánchez se ha referido a estos grupos políticos que han anunciado ya que “jamás acatarán la Constitución, en el caso de Bildu, o que la califican de Constitución fascista, en el caso de ERC”. Así que, si bien el PP ha apoyado esta moción, ha aconsejado a los socialistas “menos fiesta y más defender la Constitución”.

Y por unanimidad han salido adelante una moción de C’s para la organización de una feria de adopción de animales y otra por la transparencia y el acceso a la información pública en el Ayuntamiento de Almería. Una moción de la oposición que llega después de que el Ayuntamiento de Almería figure entre los diez primeros de capitales de provincia “más transparentes”, según la plataforma independiente Dyntra, y en el puesto 21 de entre los más de 500 municipios estudiados, tal y como ha defendido la concejala popular Ana Martínez Labella.