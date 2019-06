Las playas de acceso restringido en Cabo de Gata reciben 2.700 usuarios sin usar el servicio de bus

Las playas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) situadas a poniente del núcleo nijareño de San José, han recibido la visita de unas 2.700 personas desde el pasado fin de semana cuando comenzaron las restricciones de acceso con vehículo a motor para estacionar en Genoveses, Mónsul y El Barronal a través de unos 1.350 coches, sin que se haya empleado el servicio de bus-lanzadera, que por el momento no ha realizado ningún servicio.



Fuentes del Gobierno andaluz han indicado a Europa Press que durante el primer fin de semana se han registrado unos 750 vehículos por parte del servicio de información medioambiental y de control de accesos contratado por el Gobierno andaluz para regular los accesos, que por segundo año consecutivo no suponen un coste directo por parte de los visitantes que, anteriormente, debían abonar unos cinco euros por día y acceso para aparcar.



En este sentido, y a pesar de que la rotación durante el primer día supuso la entrada de hasta 450 vehículos a la zona restringida, no ha sido necesario cerrar el acceso puesto que "en ningún momento" se ha alcanzado "el aforo máximo habilitado", que se sitúa en 399 plazas.



En esta línea, desde la Junta se señalado que desde el domingo y hasta el pasado martes la media diaria de vehículos que ha acudido a estas playas y calas se ha situado en unos 300 coches diarios, un volumen menor que han achacado a las "duras condiciones climatológicas" con rachas de levante "poco favorables" para permanecer en esta zona del litoral.



El resto de servicios realizados desde 15 de junio, tanto el servicio de información medio ambiental al visitante como el del mantenimiento de conservación del ecosistema natural, de las playas, áreas de estacionamiento así como mantenimiento del camino para evitar la emisión de partículas en suspensión, se están llevando a cabo "con total normalidad".



El acceso limitado de vehículos a motor a las playas naturales ubicadas entre los Genoveses y Cala Carbón del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), así como el número de artefactos flotantes como piraguas, kayaks y otros similares no motorizados, que está restringido a un máximo de cinco por agrupamiento sin necesidad de autorización expresa, se mantendrá hasta el 15 de septiembre.





