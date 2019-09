Los abogados del juicio con jurado contra Ana Julia Quezada





El letrado de la acusación particular del juicio contra Ana Julia Quezada como autora confesa de la muerte violenta de Gabriel Cruz, el abogado Francisco Torres, espera que los miembros del jurado popular, a los que se ha entregado el objeto de veredicto este miércoles, tengan la "sensibilidad que merece el asunto" para emitir su veredicto, mientras que el representante legal de la acusada, Esteban Hernández, confía en que "se haga justicia".



Así se han pronunciado los letrados a la salida de la Audiencia Provincial de Almería después de que los miembros del jurado recibieran el objeto de veredicto de 22 páginas con el que deberán decidir y motivar su decisión sobre cómo se produjo la muerte de Gabriel, si la acusada tenía o no "intención" de quitarle la vida, y si lo hizo aumentando de manera deliberada su sufrimiento, entre otros aspectos.



"Es la hora de que el jurado delibere, actúe en consecuencia y decida sobre la valoración de las pruebas", ha incidido Hernández, quien nuevamente ha declinado pronunciarse sobre sus expectativas tras la vista hora que se ha prolongado durante siete sesiones en la Sección Segunda en la que se han expuesto todas las pruebas. "Habrá que esperar", ha apostillado.



En cualquier caso, tanto la defensa como la acusación particular han coincidido en el extenso objeto de veredicto que enfrenta el jurado, cuya sola lectura "puede llevar un par de horas", según Torres, por lo que no esperan contar con una decisión, al menos, hasta la tarde de este jueves.



En esta línea, el letrado de la familia del menor ha incidido en que la inclusión de diferentes figuras delictivas ha hecho que las preguntas al jurado "se multipliquen". Cabe recordar que, además de los delitos por lesiones psíquicas y contra la integridad moral, las partes plantean diferentes opciones que van desde el homicidio imprudente hasta el asesinato con alevosía y ensañamiento, lo que da lugar a penas que abarcan desde los tres años de prisión, la mínima, hasta la prisión permanente revisable.

--EUROPA PRESS--