Las obras de la antigua estación precisarán una tercera fase que deberá tener en cuenta su nuevo uso

El subdelegado de Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha visitado este viernes las obras de rehabilitación de la antigua estación de ferrocarril, en las que actualmente se ejecuta a través de Tragsa una inversión de 1,9 millones de euros y que prevén finalizar antes de febrero del próximo año, aunque no será el fin de los trabajos ya que el inmueble deberá acometer una fase más que estará condicionada por el uso que se otorgue al edificio.



En declaraciones a los medios, De la Fuente ha valorado los trabajos para recuperar y reforzar la estructura interna y externa del edificio, que con el avance de la obra ha mostrado deficiencias estructurales ocasionadas por el agua que había penetrado en el edificio desde la cubierta y la fachada principal. "Según se ha ido avanzando se han descubierto imprevistos que habrá que ir reforzando y complementado", ha dicho.



Las actuaciones tienen por objeto la rehabilitación de los cuerpos laterales y fachadas de ladrillo, el cuerpo central de fundición y vidrieras, andenes y marquesinas de andenes, estructura e instalaciones afectadas.



El subdelegado, quien ha recordado que con anterioridad a estos trabajos se ejecutaron unos trabajos preliminares por valor de 270.000 euros, ha indicado que habrá que "agilizar cómo afrontar la tercera fase", lo que está "vinculado al uso de la estación", con lo que "aquí se abre otro interrogante", según ha observado.



Cabe recordar que el Ayuntamiento de Almería había remitido con anterioridad a Adif una propuesta para hacer de la antigua estación con "contenedor cultural", para lo que también se había interesado por la cesión de edificación para su gestión directa por parte de la administración local, aunque dichas conversaciones no se llegaron a plasmar en un compromiso oficial antes de la llegada del nuevo Gobierno.



De la Fuente ha reconocido el "interés" del alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco (PP), por conseguir un uso "cultural o social" del edificio, aunque ha observado la influencia que pueden tener en el inmueble los planes para la llegada del AVE a la ciudad.



"¿Va a ser elemento independiente al cien por cien? ¿Se contempla la posibilidad de que sea integrado y que este hall sea puerta de entrada? Son cuestiones que se han visto en el consejo de administración de Almería Alta Velocidad pero creo que no están todavía definidos los acuerdos", ha manifestado el subdelegado.



Entre los elementos que deberán contemplarse en una fase posterior se encuentran las fachadas laterales interiores del edificio en las que se plasman los mosaicos de la Virgen del Mar y la escena de la estación, que serán objeto de limpieza pero no de restauración. Las carpinterías también se reservan para una fase posterior, al igual que otros elementos hallados durante las obras, como un arco integrado en una de las paredes de la parte superior del edificio.



RENOVACIÓN DE LA CUBIERTA



La directora de la obra, Lucía Esteban, ha explicado las labores realizadas para la limpieza y recuperación de la fachada, mediante chorreo de arena para acabar con la oxidación, y de sus elementos, muchos de los cuales deberán ser reconstruidos, al igual que la cubierta, que "casi se ha tenido que hacer nueva" ante el estado en el que se encontraba.



Los trabajos han centrado una buena parte de los esfuerzos en permeabilizar las terrazas para evitar nuevas entradas de agua en el edificio, con lo que actualmente se realizan ensayos mediante el estancado de una masa de agua para comprobar que no hay goteras tras su reparación.



Precisamente han sido las filtraciones de agua las que han causado mayores problemas en la estructura del edificio, lo que ha complicado los trabajos de saneamiento en el interior de las paredes cuya reposición seguirá el mismo sistema de construcción original.



Uno de los elementos singulares de la estación es su reloj, cuyo motor se ha desmontado y se ha enviado a reparar para poder volverlo a instalar. Será en la recta final de esta fase cuando los restauradores se centren en los elementos externos de zinc que coronan el inmueble y que tendrán un tratamiento diferenciado.





