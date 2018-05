Las limpiadoras del Ayuntamiento de Adra harán paros de dos horas para reivindicar que se contrate más personal

CNT ha convocado paros parciales

ADRA.- La sección sindical de CNT en el Ayuntamiento de Adra ha convocado paros parciales de dos horas los días 4, 6 y 7 de junio para reclamar la ampliación de la plantilla de limpiadoras municipales con nuevas contrataciones y la conversión de los contratos fijos discontinuos existentes en fijos. Estos paros, previstos al inicio del turno, están convocadas todas las limpiadoras municipales y son consecuencia de la nula voluntad por parte del ayuntamiento de atender las demandas de más personal que desde la central anarcosindicalista CNT, central con mayor afiliación entre el colectivo, viene reclamando al consistorio para poder prestar un servicio con un mínimo de calidad.



Los números no engañan, en la actualidad, están trabajando en esta área un 57% menos de personal. En una década se ha pasado de 42 a 24 limpiadoras. Una plantilla exigua para atenuar, las posibles contingencias que se producen por bajas por Incapacidad Temporal, permisos retribuidos etc y prestar al mismo tiempo, un servicio óptimo en la limpieza de unos edificios y locales que han ido incrementándose con el tiempo. El aumento de la carga de trabajo es palpable con la incorporación del Museo del Mar, los ambulatorios de las barriadas de Puente te del Río y La Curva etc. Edificios que se limpian sustrayendo personal de sitios tan sensibles como los colegios públicos de educación primaria.



La convocatoria de estos paros parciales es solo el inicio de una convocatoria de huelgas más prolongada si no hay soluciones a corto plazo. La falta de personal es un problema muy grave atribuible exclusivamente, a una gestión nefasta del PP. Solo con el sobreesfuerzo de la plantilla de limpiadoras, a costa de su salud (actualmente hay 6 trabajadoras de baja) han conseguido minimizar, para que los usuarios de estos edificios e instalaciones no perciban de una manera patente, el impacto negativo de una plantilla tan mermada que tiene además, una media de edad avanzada.



Desde CNT recordamos que el colectivo de las limpiadoras municipales viene siendo sistemáticamente agraviado por el consistorio. A la reciente sentencia por discriminación salarial indirecta por razón de género, que el ayuntamiento recurrió para demorar lo máximo posible, el abono a las limpiadoras de las indemnizaciones y de la aplicación de la subida salarial a la que ha sido condenado en primera instancia, hay que sumar, el requerimiento de hace unos años de la Inspección de Trabajo para que se les hiciera entrega, como al resto del personal laboral, de vestuario de invierno tras la denuncia de la CNT.



De no alcanzar un acuerdo serio en el SERCLA, al que Comité de Huelga y Ayuntamiento de Adra están emplazados a reunirse próximamente, la CNT tiene previsto movilizarse durante los días de paro para que exteriorizar al máximo la problemática de las limpiadoras que no están pidiendo otra cosa que la ampliación de la plantilla con nuevas contrataciones para poder prestar en colegios y otros edificios públicos de competencia municipal, un servicio con una plantilla adecuada a la carga de trabajo que tienen.