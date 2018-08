Las ‘Fiestas Patronales de San Roque 2018’ de Arboleas se celebrarán hasta el 19 de agosto

Fiestas de San Roque en Arboleas

ARBOLEAS.- Los ciudadanos de Arboleas y visitantes podrán disfrutar de sus tradicionales ‘Fiestas de San Roque 2018’ desde el día 16 al 19 de agosto. Este año, los vecinos dispondrán de numerosas actividades, organizada por el Consistorio del término municipal. “Como cada año, me complace transmitir mis felicitaciones a todos los arboleanos por estas fechas. Este no es un año más, esta fiesta representa el fin de una legislatura; la segunda. No cabe duda, que esta legislatura ha sido muy intensa e interesante y, en este momento, ya estamos haciendo balance de nuestra gestión y logros para el interés del pueblo”, manifiesta el alcalde del Ayuntamiento de Arboleas, Cristóbal García.



La programación de San Roque informa de que el miércoles, 15 de agosto, es el día reservado para los más pequeños que tendrán la oportunidad de divertirse, a partir de las 18.00 horas, en las diferentes atracciones y en la refrescante Fiesta de la Espuma. No obstante, el día 16 de agosto, a las 20.00 horas, se celebrará –tal y como marca la tradición- una solemne misa y posterior procesión en honor al Patrón de San Roque. Además, la noche está reservada para la música y, en esta ocasión, será Diego Cruz y su banda (versiones en inglés), los encargados de amenizar la noche, a partir de las 22.30 horas.



Para el viernes, 17 de agosto, los más deportistas tendrán la oportunidad de participar, a las 11.00 horas, en la ‘Ruta Ciclista’. A continuación, a las 20.00 horas, tendrá lugar la actuación de la Escuela Municipal de Folclore de Arboleas, que estará acompañado por el Grupo de Música Municipal y la actuación de Mita Rory Paraguay. Además, la noche estará amenizada por la música de las orquestas Jamaica y Spacio. Por otra parte, la noche del sábado ofrecerá al público una exhibición de baile protagonizada por los niños de la Escuela de Baile (21.00 horas) y la tradicional verbena nocturna que estará animada por las versiones musicales de las orquestas Jamaica y Spacio, a partir de las 23.00 horas.



Las fiestas de ‘San Roque 2018’ de Arboleas pondrán su punto y final el domingo, 19 de agosto, con una deliciosa comida popular, que se ofrecerá a partir de las 14.00 horas. En esta ocasión, la última verbena de este año contará con la música de la orquesta Pentagrama, que dará paso a la traca fin de fiestas, que se celebrará sobre las dos de la madrugada. “Quiero agradecer a todas las personas que colaborar desde todos los ámbitos, para hacer que nuestras fiestas brillen con luz propia trabajando no solo por conseguir la máxima participación ciudadana, sino también para recibir a numerosos visitantes que se acercarán con la finalidad de disfrutar de Arboleas y sus gentes”, añade Cristóbal García.