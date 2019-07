Las claves para contar y divulgar la ciencia de manera eficaz abren los Cursos de Verano

La Universidad de Almería muestra una vez más su compromiso con la transferencia a la sociedad y apuesta por avanzar tanto en divulgación como en comunicación científica, organizando un seminario en el que se analizan las buenas prácticas, inaugurado por el ministro José Guirao



Intervención del ministro Guirao

ALMERÍA.- La primera de las 29 propuestas de la edición vigésima de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería ha venido a incidir en uno de los grandes retos que se están afrontando en esta institución, y de hecho así lo ha dejado patente el rector de la misma, Carmelo Rodríguez, en la apertura de ‘Divulgación y comunicación científica’, con el añadido en el título de ‘Hacia una sociedad del conocimiento’: “En mi plan de gobierno llevo la línea de divulgación científica para la ciudadanía en general, más que hacia el ámbito científico al que estamos más acostumbrados”. Así lo ha desvelado Rodríguez, abundando en que “más allá de algo puntual y de gran éxito como ‘La Noche de los Investigadores’, que conjuga la necesidad de información de la sociedad con el deseo del investigador de transmitirla, la intención es realizar estas acciones de divulgación con mucha más regularidad, para seguir acercando ciencia, ciudadanía, sociedad, universidad”.

El rector ha manifestado su satisfacción por la organización de este seminario: “Inauguramos en realidad todos los cursos, porque es el primero, y como científico para mí muy atractivo; la sociedad necesita de este conocimiento, para saber el alcance real de las noticias en los medios o los comentarios cuando uno va al médico o a un laboratorio, pero también a los científicos nos gusta que nuestros resultados vayan más allá de ‘papers científicos’, medios que solo se conocen en un ámbito muy reducido, así que es una gran satisfacción que la sociedad conozca lo que se hace en los laboratorios de investigación y este curso es por ello muy interesante”. Es la misma catalogación que le ha dado el ministro de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao, que ha participado en la inauguración del mismo incidiendo en lo positivo de hacer realidad “lo que era una reflexión, el hecho de la buena divulgación científica, masiva, que los avances de la ciencia lleguen en sus justos términos a todos los estratos de la población”.

A través de propuestas como esta de la Universidad de Almería se camina hacia ello: “Esto no solo ayudaría a que hubiera una mejor cultura científica y más generalizada en nuestro país y en general, que siempre es positivo, sino que hay mucha gente que necesita disipar los temores que los avances científicos mal divulgados, o no de manera completa, les generan; muchos de estos avances en la actualidad tienen que ver con la biomedicina, con los temas genéticos, de terapia, pero a la vez sabemos que esos mismos avances se pueden utilizar para cosas ante las que hay gente que no está preparada, o que tiene problemas éticos, o que interpreta mal esa información”. Ante esto ha definido como “fundamental que tengamos buena comunicación, buena divulgación científica, y que además esté extendida a todas las capas de la población, en todos los niveles”.

Precisamente esa doble vertiente del curso ha sido la subrayada por uno de sus directores, José Antonio Garrido, que comparte la labor con María Isabel Angulo: “Se habla de comunicación y de divulgación científica y no es casual, ya que la divulgación la hacen los científicos y la comunicación es de los periodistas”. Siendo de carácter teórico práctico, Garrido ha recordado que “uno de los módulos se va a desarrollar en Canal Sur, en donde los alumnos se pondrán en el papel de los comunicadores y darán una información científica en un minuto”. Y es que “más que hacer divulgación, el curso enseña las formas de hacerla”. En ese sentido ha sido claro: “No queremos tener aquí divulgadores que cuenten cómo se clonó a la oveja ‘Dolly’, pero sí que cuenten cómo hacen ellos para contar lo que cuentan”. El codirector del curso ha reconocido que es “un honor y una responsabilidad” organizar un seminario así, “con ponentes de primerísima calidad y que la trabajan desde distintos ámbitos”, pretendiendo “ofrecer a los alumnos diferentes posibilidades y herramientas para que ellos después puedan ejercer divulgación científica”.

Uno de los participantes es Manuel González, desde la Unidad de Comunicación Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía, para el que “este curso organizado por la Universidad de Almería supone un punto de encuentro perfecto entre profesionales y aficionados a la ciencia, en el que ambos pueden intercambiar experiencias y puntos de vista”. A su juicio, “vivimos en una sociedad que demanda cada vez más contenidos científicos y es necesario que la gente que se dedica a la investigación adquiera herramientas para explicar lo que hacen de manera accesible al gran público”. Por ello considera que “este curso es una gran oportunidad para ello, el programa cuenta con grandes divulgadores con una extensa carrera a sus espaldas y cada uno desde su campo aporta su grano de arena, por lo que nos dan una panorámica excelente de cómo se encuentra en estos momentos el campo de la divulgación científica en nuestro país". En concreto, junto a Natalia Ruiz Zelmanovitch, responsable de comunicación del proyecto NANOCOSMOS ERC de Física Fundamental, hacen “un pequeño espectáculo” en el que hablan de ciencia de una manera muy especial: “Podemos decir que practicamos un tipo de divulgación muy original, en el que mezclamos astronomía y música popular".