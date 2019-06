Las autoras Carmen Gil y Luz Beloso publican '¿Dónde va Vicente?' a través del sello infantil Okapi Libros

Almería.-Las autoras Carmen Gil y Luz Beloso publican '¿Dónde va Vicen

El sello infantil Okapi Libros, de Editorial Círculo Rojo, ha lanzado su apuesta para este verano con el cuento '¿Dónde va Vicente?' escrito por Carmen Gil e ilustrado por Luz Beloso, dos grandes profesionales dentro del género que cuentan con una dilatada trayectoria profesional a sus espaldas.Según precisa el sello almeriense en una nota, el libro narra la historia de Vicente, un duende pelitieso que tiene un grave problema: siempre imita lo que hace los demás. Sin embargo, conforme se va desarrollando la historia y con la ayuda de un batitongo, el joven protagonista aprende a ir a donde quiere y hacer aquello que le apetece, sin necesidad de seguir a nadie.Dirigido a los más pequeños de la casa y con el propósito de enseñar a los más pequeños la importancia de ser uno mismo, el cuento sorprenderá también a los mayores por la historia que cuenta, las ilustraciones que la acompañan y, sobre todo, por el desenlace de la obra, que no les dejará indiferentes.Carmen Gil tiene más de cien libros publicados y sus obras han sido traducidas hasta en 20 idiomas. Asimismo, recibió la Medalla de Oro al Mérito a la Educación en Andalucía en 2011, la Medalla de Oro en los Moonbeam Awards de EEUU en 2017, en la categoría Spanish Language Book, por su libro 'Margarito', en 2018 obtuvo por Mister Yes, en la categoría Picture Book all Ages (Álbum ilustrado para todas las edades); el primer premio al mejor álbum ilustrado en español en los International Latino Books Awards de 2018 por 'Margarito' o el White Raven, concedido por Biblioteca Internacional Jugend de Munich (Alemania), por 'La sonrisa de Daniela', entre otros muchos reconocimientos.Por otra parte, los trabajos de Luz Beloso han sido premiados en numerosas ocasiones y ha conseguido exponer nacional e internacionalmente. Además, la ilustradora ha acompañado con sus trabajos a numerosos cuentos infantiles durante los últimos años.Ambas profesionales ya trabajaron con el sello infantil en 2018 con la publicación de 'Caca, culo, pedo, pis'. Esta vez, su nuevo cuento versa sobre la importancia de tener criterio propio y la necesidad de mostrarnos tal como somos.Okapi libros nació hace cerca de dos años con el firme objetivo de inculcar a través de la lectura lecciones como la importancia de trabajo duro, la familia o la igualdad vista desde los ojos de un niño.Ahora, con títulos como 'El pescador de estrellas', 'Marynet', 'Mamá, ¿dónde está mami?', 'Calazán, calazón y la magia apareció', 'La habitación de Miguel Ángel o 'Caca, culo, pedo, pis' o '¿Dónde va Vicente?', Okapi ha conseguido hacerse un hueco en las estanterías de librerías de toda España aportando a los más pequeños valores como el respeto, la igualdad, el esfuerzo, la importancia de los seres queridos o la riqueza del idioma castellano, entre otras muchas enseñanzas.--EUROPA PRESS--