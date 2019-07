Las ‘alegrías’ del curso de verano sobre coreografía conquistan el corazón de Almería

Extraordinario flashmob como cierre del seminario práctico de la UAL impartido por Eduardo Leal, primero que se dedica a la danza dentro de este ciclo estival, ante la presencia de decenas de transeúntes en la calle y con el respaldo de Rubén Olmo, próximo director del Ballet Nacional



Grupo que ha participado en el flashmob

ALMERÍA.- Rostros primero de sorpresa y después de felicidad, y teléfonos móviles por doquier captando en vídeo un momento tan especial, han ‘envuelto’ tanto al maestro como a sus pupilas mientras mostraban todo lo que han aprovechado el tiempo estos pasados tres días. El flashmob espectacular vivido en las puertas del Mercado Central ha servido para desarrollar la coreografía creada en una sala de baile de la aledaña Escuela Municipal de Música de Almería, y ha saltado directamente a las redes sociales. Así se ha clausurado el taller ‘Técnica y estilo de la coreografía por taranto y alegrías’, que ha roto esquemas dentro de los Cursos de Verano de la UAL por temática y por hacer público en plena calle su resultado: “Estamos muy contentos ya casi cerrando la tercera semana y la vigésima edición de estos cursos, con un taller que es toda una innovación dentro de nuestro programa, dedicado a algo muy novedoso como la coreografía flamenca”. Pilar Jerez, directora de los Cursos de Verano, ha presidido esta clausura ‘práctica’.

Ha querido resaltar en sus palabras la figura de Eduardo Leal: “Encantados de tener un espacio para el baile flamenco y de poder contar con un artista como él, que es de la tierra, pero que además tiene reconocimiento nacional e internacional, y al que le agradecemos su disponibilidad para estar aquí”. También ha dado las gracias por su colaboración a la Asociación Indanza y a la empresa Gestart, mostrándose satisfecha de que se ocupe el corazón de la ciudad y se llegue a los ciudadanos como se ha hecho en el colofón del curso: “Es muy importante para la universidad el salir del campus, que haya una transferencia de conocimiento y hacerse visible a la sociedad, en lo que llevamos trabajando los tres últimos años, utilizando edificios emblemáticos y mostrando lo que hacemos”. En esa línea se ha expresado Enrique de Amo, codirector del curso, para el que “ha sido un acierto acercar a la universidad este ámbito de la coreografía para el baile por taranto y alegrías, ya que cuando hablamos de que la sociedad conozca lo que hace la universidad es de valorar que este tipo de conocimientos vaya adquiriendo un rango universitario”.

Ha insistido, como matemático, en que “el arte y la ciencia no tienen más remedio que sentarse en la misma mesa y hacer toda la colaboración que puedan”, sintiéndose muy satisfecho y muy orgulloso “por el ponente de la calidad más que contrastada como es Eduardo y por el amplio abanico de alumnas”. Se ensaya para ponerse delante del público y ofrecer el fruto del trabajo, eso como máxima de cualquier artista y el mejor modo de hacer real el contenido de un curso de verano, como ha destacado el propio Leal: “Me siento muy contento de haber compartido con ellas este curso, han sido un dulce de niñas, ha sido muy intenso pero hemos estado muy a gusto y se ha trabajado muy bien”. El artista ha agradecido a la Universidad de Almería esta apuesta y ha deseado “que vaya a más y que se haga todos los años, que se fomente y que se mantenga”. El nivel ha sido elevado y así se ha visto reflejado en el flashmob: “Solo quiero que disfrutéis, que se vea un poco de alegrías para la gente de Almería, que también se lo merece”.

La iniciativa ha sido aplaudida por Rubén Olmo, próximo director del Ballet Nacional desde el mes de septiembre, que ha arropado al curso y ha asistido a la particular puesta en escena: “En el caso de Eduardo es un colaborador de siempre, hemos estado mucho juntos y él ya se ha labrado su carrera como bailarín y coreógrafo, así que no me extraña que el curso y el flashmob sean un éxito”. Ha dado la enhorabuena a la Universidad de Almería y no ha dudado en catalogar a esta provincia como “tierra de baile”, instando a que se continúe por esta línea: “Cada vez hay más artistas de Almería y esto sirve para fomentar a toda esa gente que está ahí y ayudar a los más jóvenes”. Es lo que pretendía Tomás Cuadrado, o Tomás de María como nombre artístico, el otro codirector del curso, cuando buscaba dar el salto a la programación estival de la UAL: “Estoy satisfecho y se ha hecho con la persona ideal, con Eduardo Leal, porque es de la tierra y es un coreógrafo grandísimo, el único con el que podíamos dar este salto”.

Su valoración muy positiva se ha debido también a que “las alumnas han disfrutado del curso, han sido muchas horas, pero no han desfallecido, sino todo lo contrario, han pedido más información”. Y tras las palabras, la música de Toñi Fernández, otra almeriense destacada por Leal y De María, cantando alegrías a su Almería, bailadas las notas con la coreografía salida del curso y la interpretación de la misma, rompiendo el ritmo cotidiano de la ciudad.