Las actividades culturales que el Ayuntamiento de Almería plantea en las playas no pueden ser autorizadas

Al cadecer de las características técnicas que contempla la Ley de Costas



Playa del Zapillo

El delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorial de la Junta de Andalucía en Almería, Raúl Enríquez, ha indicado este miércoles que "ninguna de las actividades culturales que el Ayuntamiento ha planteado dentro del plan de playas reúne las características técnicas para su autorización" en base a la Ley de Costas, lo que incluye el pasado concierto de Lori Meyers celebrado en el Día Europeo de la Música, las proyecciones de cine a pie de playa o los conciertos programados dentro del Cooltural Fest, que se celebra en agosto.Así lo ha indicado a Europa Press el titular provincial de Medio Ambiente ante las críticas efectuadas por el Ayuntamiento al anunciar que trasladará el ciclo 'Almería a cielo abierto' desde la Playa de San Miguel de El Toyo al Parque de las Familias "debido a la falta de autorización por la Junta de Andalucía", a la que ha acusado de tener "mala fe con la ciudad" e "impedirle realizar actividades".Enríquez ha apuntado que la falta de autorización responde a "cuestiones meramente objetivas", sentido en el que ha habido otros municipios a los que también se ha abierto expediente sancionador por la celebración de actividades no autorizadas del mismo modo, mientras que otros ayuntamientos han consultado previamente a Medio Ambiente para resolver dichas cuestiones."Con el Ayuntamiento de Almería hay colaboración como con otros ayuntamientos que lo requieren", ha asegurado el delegado, quien ha apuntado que actualmente se trabaja con la propia Área de Deportes de la capital para facilitar el emplazamiento definitivo de un campeonato de voley-playa tras no haber autorizado una localización anterior por ubicarse en un canal náutico.En este sentido, ha lamentado la "actitud" de Sánchez ante sus críticas, que efectua "sin tener contacto con nosotros", toda vez que ha recordado que las decisiones adoptada dentro de su delegación obedecen a decisiones de carácter técnico, con lo que el expediente incoado por la celebración del concierto de Lori Meyers sigue su curso. "El informe que se envió al Ayuntamiento no lo firmo yo, lo firman los técnicos", ha apostillado al respecto.Así, ha rechazado las críticas de Sánchez, quien ha comparado los "impedimentos que está poniendo la Junta" a actividades en la playa de Almería con el Dreambeach, "que es en la misma playa, mucho más invasivo y que sí está autorizado".Cabe recordar que dentro del Cooltural Fest que el Ayuntamiento de Almería organiza para los días 17, 18 y 19 de agosto están previstos seis conciertos en dos jornadas de mañana en el escenario acústico Cruzcampo Playa en El Palmeral, junto al Auditorio Maestro Padilla.--EUROPA PRESS--