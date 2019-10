Jornada de Oficios Antiguos de Terque

El municipio de Terque ha celebrado durante este domingo la XVII Muestra de Oficios Antiguos que permite a los visitantes disfrutar de "un auténtico viaje al pasado", una actividad impulsada por el Ayuntamiento y los Museos de Terque cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial que ha logrado, un año más, involucrar a gran parte de la población del municipio.El diputado de Presidencia, Lucha contra la Despoblación y Turismo, Fernando Giménez, ha visitado este municipio para participar en esta tradicional actividad que ha vuelto a convertir este municipio en la capital del turismo etnográfico del Valle del Andarax. Acompañado por el alcalde, Giménez y el responsable técnico de esta actividad, Alejandro Buendía, ha hecho un recorrido por las calles y plazas para visualizar los más de 50 oficios representados por voluntarios y profesionales que legan aún estas profesiones en extinción.Durante el itinerario, como informa la Diputación en un comunicado, alcalde y diputado han conversado con artesanos que no sólo han llegado desde la Alpujarra, sino también desde el Valle del Almanzora y también la comarca de Los Vélez.En esta jornada lúdico festiva, han participado más de 150 personas entre artesanos, vecinos colaboradores y empresarios y el Ayuntamiento ha contado con el apoyo de veinte voluntarios que han custodiado los cinco museos que abrían hoy al público: Etnográfico, de la Uva de Barco, Escritura Popular, la cueva de San José y La Modernista, tienda de tejidos.La Jornada de Oficios Antiguos continúa creciendo y cada año se incorporan nuevos atuendos y personajes históricos del municipio. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Almería.Giménez ha felicitado al alcalde y a todo el municipio por la labor que desarrollan que se resume en tres vertientes: "Hoy es un día de hermanamiento entre los vecinos de toda la comarca; esta jornada se constituye como un reclamo turístico de extrema importancia, los museos se trasladan a la calle y durante todo el año están abiertos; y además es todo un recurso para luchar contra la despoblación".Por su parte, el alcalde ha detallado la ilusión con la que afronta el pueblo una fiesta en la que la población se multiplica por diez. "Lo importante es que puedan llegar bien, conseguir aparcamiento y pasar un día agradable. Este año la meteorología acompaña. Esta jornada es muy importante, porque si no nos acordamos de lo que hemos sido y perdemos nuestra historia no seríamos lo que somos. Somos lo que somos por lo que hemos sido", ha asegurado.Por último, Alejandro Buendía ha destacado que esta jornada permite "volver la memoria y saber cómo se vivía en el pueblo". "Este año como novedad, hemos incorporado la máquina de forrar botones de Rosaflor. Hoy vamos a volver a vivir un día estupendo para dar a conocer Terque, los Museos y una fiesta diferente", señala.Los trabajos relacionados con la agricultura parralera han sido el eje vertebrador de las actividades entre los que destacan: elaboración de los tradicionales barriles para la uva de embarque y trabajos del enfaenado de la uva, como limpieza, envasado y transporte.Cada año se incorporan nuevos oficios. En esta edición ha sido el turno de el escobero, fotógrafo y barquillero. En total, más de 50 oficios y tareas diferentes, como pregonero, afilador, alfarero, centrados en la matanza, la cestería de cañas y esparto, el grabador o el lavadero.--EUROPA PRESS--