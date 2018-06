La violencia de género llega la próxima semana a los cursos de verano de la UNED en Almería

Presentación del curso de verano de la UNED en El Acebuche





'Más allá de los límites de la Ley contra la Violencia de Género: el pacto de Estado contra la violencia de género' y 'Género, identidad y habla: el discurso como prototipo de tolerancia y mejora de las sociedades' serán los dos nuevos cursos de verano que esta próxima semana ofrecerá el centro asociado de la UNED en Almería, del que la Diputación Provincial es patrono.



En ambos casos, se impartirán los días 4, 5 y 6 de julio, permaneciendo abierta la matriculación hasta el mismo inicio de los mismos, si bien hay importantes descuentos si se reserva la plaza de asistencia antes de este domingo día 1 de julio.



Además, también tienen condiciones ventajosas tanto los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos UNED, como los estudiantes, colaboradores del prácticum, mayores de 65 años, por familia numerosa, alumnos con discapacidad, víctimas de terrorismo, interinos y funcionarios de prisiones, estudiantes universitarios y personas desempleadas, según detalla la Diputación en una nota.



El primero de los cursos se desarrollará en el Centro Penitenciario de Almería 'El Acebuche', en virtud del "éxito" cosechado el pasado año, tal y como han recordado tanto el director del centro asociado de la UNED, José Jesús Gázquez, como el director del Acebuche, Miguel Ángel de la Cruz. El segundo será en el centro de la UNED en la Plaza de la Administración. VIOLENCIA DE GÉNERO



'Más allá de los límites de la Ley contra la Violencia de Género: el pacto de Estado contra la violencia de género' está patrocinado por el Ministerio del Interior y propuesto por el Departamento de Sociología III de la UNED. Estará dirigido por Iosune Aguinaba y coordinado por el propio director, José Jesús Gázquez.



"El curso tratará sobre los problemas que presenta la ley a la hora de abordar todos los tipos de malos tratos en los que por definición no están todos incluidos", informan desde la organización.



Agregan que, "siendo una ley que ha servido de referente internacional, se pueden analizar una serie de carencias en materia de personas a las que alcanzan sus medidas como niños, mujeres que sufren violencia, pero no de su pareja sino de hijos y otros familiares, prostitutas, etcétera. De ahí que las asociaciones hayan pedido un pacto de Estado que a pesar de estar aprobado no se ha puesto en marcha. Se revisará el pacto de Estado y se analizarán los obstáculos para su puesta en marcha".



GÉNERO, IDENTIDAD Y HABLA



En el caso de 'Género, identidad y habla: el discurso como prototipo de tolerancia y mejora de las sociedades', la dirección corre a cargo de José Ramón Carriazo y la codirección de David Benhamú, patrocinado por la Diputación de Almería a propuesta del Departamento de Lengua Española y Lingüística General.



En el curso se abordan diferentes aspectos del habla pasada y presente que afectan a nuestra sociedad y que la modifican, así como a la propia producción lingüística de los hablantes. En muchas ocasiones estos hechos ocurren en contra de los intereses de los países y las instituciones académicas.



Se presentarán a través de varios colectivos y situaciones/ubicaciones, ejemplos prácticos de la diversidad de la lengua y de cómo esta puede ser utilizada como una herramienta de mejora social del entorno. En este caso se oferta tanto de forma presencial como 'on line' en directo.

--EUROPA PRESS--