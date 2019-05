La VI Carrera Popular por las Enfermedades Poco Frecuentes en Almería obliga a cortes de tráfico en varias calles

Avenida Federico García Lorca

ALMERÍA.- El Ayuntamiento de Almería informa de que, debido a la celebración de la VI Carrera Popular por las Enfermedades Poco Frecuentes AMPA-La Salle, prevista para el domingo 2 de junio, quedarán cortadas al tráfico, de 07.00 a 13.00 horas, las calles del siguiente itinerario:

Corte del Tráfico en el tramo de Fdco. Gª. Lorca ascendente desde Gregorio Marañón a Poeta Paco Aquino para la instalación de zona de META y posterior prueba Infantil de 09.00 10.30 horas.

El resto de circuito se cerrara al tráfico a partir desde las 10.00 a las 12.30 horas:

La Avda. Federico García Lorca,en sentido descendente quedará cerrada al tráfico rodado desde la C/. Murcia hasta Rambla Obispo Orberá.

La Avda. Federico García Lorca, sentido ascendente, quedará cerrada al tráfico rodado desde Ribera Almadrabillas al cruce del Barrio Alto, así como Gregorio Marañón desde Calle Tirso de Molina a la Rambla.

RECORRIDO 1ª VUELTA PRUEBA 2,9 KM.

Salida 10.30 horas. Av. Federico García Lorca, Puerta de la Salle, Poeta Paco Aquino, Padre Méndez, Santiago, Carrera del Perú, San Juan Bosco, Rambla de Federico García Lorca Ascendente, cambio de sentido altura de Kiosco Chirivía y c/ Murcia toman por Avda Fdco. Gª. Lorca sentido descendente, hasta Cruce con Rambla Obispo Orberá, cambio sentido a Fdco. Gª. Lorca ascendente /Gregorio Marañón y paso por Meta-.Colegio la Salle.

RECORRIDO 2ª VUELTA PRUEBA 5,4 KM.

Los participantes de la primera salida que deseen continuar una 2ª Vuelta continuarán por Av. Federico García Lorca, Puerta de la Salle, continua ascendiendo, giran por c/ Paco Aquino, cruzan Ctra de Ronda, Padre Méndez, C/ Santiago ascendente, Carrera. del Perú, San Juan Bosco, Av. Federico García Lorca ascendente, cambio de sentido a la altura de Kiosco Chirivía y c/ Murcia toman por Avda Fdco .Gª. Lorca sentido descendente, hasta cruce con Rambla Obispo Orberá, Puerta de Purchena, Pz. Manuel Pérez García, Las Tiendas, Virgen de la Soledad, Plaza Flores, Placido Langle, Plaza San Pedro, Siloy, Real, Infanta, Conde Xiquena, Eduardo Pérez, Pza La Catedral, Cubo, Pz. Bendicho, Los Olmos, Braulio Moreno, Pintor Díaz Molina, Paseo de San Luis, Puerta del Mar, Parque Nicolás Salmerón, Arapiles, Gerona, Plaza Emilio Pérez, Federico García Lorca ascendente, hasta Puerta del Colegio de la Salle.

RECORRIDO 3º VUELTA PRUEBA DE 9,2 KM

Igualmente, los participantes que deseen finalizar con la 3ª vuelta continuarán por Fdco. García Lorca ascendente, cambio de sentido a la altura de kiosco Chirivia y c/ Murcia toman por Avda Fdco. García Lorca sentido descendente, hasta cruce con Rambla Obispo Orberá, Puerta de Purchena, Paseo de Almería, General Tamayo, Gravina, Real, Parque Nicolás Salmerón, Arapiles, Gerona, Plaza Emilio Pérez, Federico García Lorca Ascendente, hasta Puerta del Colegio de la Salle. META