Apertura del curso académico 2018/19 de la UAL





El Teatro Cervantes de Almería ha acogido este sábado la apertura del curso de la Universidad de Almería (UAL), al que han acudido estudiantes, autoridades y representantes de las instituciones y entidades sociales, políticas y económicas, en un acto con el que el curso académico se abre a la sociedad "más que nunca".



La Universidad informa en una nota de prensa de que precisamente con el objetivo de garantizar dicha cercanía, el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, ha recordado que "sigue siendo asignatura pendiente durante estos 25 años un espacio emblemático en el centro de la ciudad que dé cabida a actos académicos e institucionales, un centro cultural y de convivencia para estudiantes, un edificio con el que los almerienses sientan aún más cerca su universidad".



En su discurso ha reseñado que la UAL es una universidad "accesible, dinámica, y comprometida con los estudiantes, que son su razón de ser", en un acto en el que, entre otros, ha acudido el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco.



Rodríguez ha destacado que la Universidad de Almería ha mejorado en los últimos años su posicionamiento en los más prestigiosos rankings, "con vocación y realidad internacional", ya que en la actualidad "cuenta con más de 500 convenios de movilidad con universidades de los cinco continentes y en este curso recibiremos algo más de un millar de estudiantes extranjeros".



No ha querido obviar que "son tiempos convulsos" para la Educación Superior, "donde las universidades están siendo noticias por la mala praxis de algunos" y ha destacado que "es evidente que debemos preservar el buen funcionamiento de nuestros sistemas de control, tanto de la selección y especialización del profesorado como de aquellos que tienen que ver con la capacitación y formación, en igualdad de condiciones, de todos los estudiantes".



El rector de la UAL ha insistido en que "no podemos olvidar que somos un servicio público de Educación Superior, y que la defensa de la educación pública implica efectuar una gestión responsable y una necesaria rendición de cuentas". A esto ha añadido que "los principios de transparencia en la gestión y la rendición de cuentas, la lealtad y defensa a la Institución que represento presiden y presidirán mi día a día como rector".



Al secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, el rector le ha agradecido su esfuerzo "para normalizar y mejorar las transferencias correspondientes a la financiación de las universidades". Sin embargo, en su intervención, Rodríguez también ha resaltado dos necesidades importantes para las universidades, "la autorización del uso de remanentes no afectados para infraestructuras, y a la urgente necesidad de un acuerdo para la promoción horizontal del personal de administración y servicios de las universidades públicas".



Por su parte, el secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta, Manuel Torralbo, ha felicitado a esta institución por su 25 aniversario y se ha referido en su discurso de apertura a los compromisos del Gobierno andaluz en materia de financiación universitaria, asegurando que "la Junta debe abordar el reto de la revisión del modelo de financiación universitaria", asegurando que "no se tendrá un horizonte económico hasta que no se acuerde un nuevo modelo de financiación autonómica".



En materia de derechos del personal universitarios, ha anunciado que el Gobierno andaluz ultima la convocatoria de evaluación docente, investigadora y de gestión para el acceso a los complementos retributivos. Torralbo ha calificado este paso, junto con el acuerdo firmado con los sindicatos, como "un importante avance en las condiciones de trabajo y en la estabilidad de la plantilla".



MEMORIA ACADÉMICA 2017-2018



Con un formato "dinámico y accesible", la Memoria del Curso Académico 2017-2018 ha sido presentada por el secretario general de la UAL, Fernando Fernández, a través de un vídeo resumen donde se ha hecho repaso de las acciones en materia de Gobernanza, Docencia, Personas, Investigación, Internacionalización, así como un recorrido visual por los momentos más destacados de la Universidad de Almería durante el curso pasado.



Tras haber dado cuenta a la sociedad de la memoria, uno de los momentos más esperados ha sido la investidura del Grado de Doctor a titulados que lo han obtenido durante el último curso.



'Una historia de amor, rechazo y crimen: Biología reproductiva y cainismo en Olea europea L.' ha sido el título de la lección inaugural de este año a cargo del catedrático de Producción Vegetal, Julián Cuevas. "Bajo un manto verde de apacible serenidad el olivar andaluz esconde una batalla violenta y una guerra fratricida" que ha sido objeto de presentación durante su intervención.



En el curso de la misma, Cuevas ha explicado cómo la inmensa producción de polen, tormento de los alérgicos, y la masiva caída de flores y frutos encuentra justificación biológica en la posición que el olivo ocupa en el ecosistema mediterráneo.





--EUROPA PRESS--