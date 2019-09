Imagen de una protesta de la Policía Local de El Ejido

EL EJIDO.- La Unión de Policía Local de El Ejido ha salido al paso de las declaraciones del alcalde de este municipio, Francisco Góngora, para justificar su decisión de salir del sistema Viogen, de la que luego se desdijo, de "demagogo". Entiende que cargó sobre la plantilla policial la responsabilidad de haber adoptado esa decisión "con insinuaciones vergonzosas" que aclara a través de un comunicado.

Nota de prensa

Ante todo, desde Unión de Policía Local de El Ejido, debemos señalar que no es función de esta organización sindical entrar en valoraciones de decisiones políticas, ya que nuestro objetivo siempre ha sido velar por que se respeten los derechos de la plantilla policial y mejorar sus condiciones laborales, convencidos de que ello repercutirá positivamente en la prestación de los servicios a los vecinos, que son quienes nos pagan.

Pero sí debemos dar una respuesta a las excusas del Alcalde de El Ejido sobre los motivos por los que se planteó abandonar el Plan de Protección a las Víctimas de Género, ya que ha cargado sobre la plantilla policial la responsabilidad de haber adoptado esa decisión con insinuaciones vergonzosas.

Es cierto que en lo que llevamos de año se han jubilado varios compañeros y que otros se encuentran de baja médica, pero eso mismo ocurre en cualquier otro colectivo profesional, entre otros trabajadores del propio ayuntamiento o en otras plantillas policiales, a las que no se han incorporado policías de nuevo ingreso y han ido envejeciendo los que ya están. Y no por ello en otros municipios se han planteado abandonar el Sistema VIOGEN.

El solo hecho de insinuar que una negociación colectiva afecte al número de efectivos disponibles, y que no pueden garantizar a atención a las víctimas sólo por eso, ya debería ser para hacérselo mirar.

Al parecer la merma en policías locales no le impide celebrar procesiones, actos lúdicos y deportivos, para los que hay que garantizar la seguridad de los asistentes y participantes, y en los que al Alcalde le gusta lucirse con amplios reportajes fotográficos, pero luego dice que el servicio de Violencia de Género no lo puede garantizar. No valoramos sus prioridades políticas, pero no podemos callar ante la demagogia de sus palabras.

Llevamos años advirtiendo al Alcalde sobre la carga de trabajo que soportamos por la obsesión de lucimiento de su Equipo de Gobierno con una plantilla cada vez más exigua y más envejecida, y las consecuencias que ello acarrearía a medio y largo plazo, no habiendo sabido ni él ni la Jefa de Personal gestionar los porcentajes que la Ley permitía para incrementar las plazas de policía local. Al contrario, ellos a lo suyo.

Llevamos meses aportando propuestas de solución para evitar la precariedad y los riesgos que padecen los policías en los turnos más expuestos de noches y fines de semana y para reforzar la prestación de los servicios. Y ni caso, ellos a lo suyo.

Por supuesto, es cierto también que dar solución a la carencia de efectivos suficientes supone un incremento en el gasto, pero está claro que el Alcalde prefiere incrementar el gasto en más concejales y más personal directivo de confianza que en garantizar una mejor prestación de los servicios policiales. Y luego nos responsabiliza a nosotros de las carencias. Lo volvemos a decir: ellos a lo suyo.

Pero, como señalamos antes, no valoramos las decisiones políticas; ahora bien, si el Alcalde no quiere asumir la responsabilidad de sus decisiones, si se pone de perfil en asuntos de su competencia, si no ha sido capaz de procurar una adecuada prestación de los servicios policiales, que le eche la culpa al Jefe de la Policía Local, a sus socios de VOX, a su anterior Concejala de Personal, a los técnicos del Ayuntamiento que bombardean cualquier acuerdo, al mismísimo Donald Trump o al toro que mató a Manolete, pero que no nos señale a nosotros.

Los vecinos, que son quienes se rascan los bolsillos pagando impuestos, se merecen saber a quién señalar realmente como responsable de la situación cuando requieran los servicios de la Policía Local y tengan que padecer el caos en que estos ocho años de gobierno e incumplimientos del PP ha sumido a la Policía Local.